ABD'de Temyiz Mahkemelerindeki Dengeler Değişiyor

ABD’de başkanlar önemli davalara bakılan temyiz mahkemelerindeki pozisyonları kendi ideolojilerine yakın atamalarla doldurmaya çalışabiliyorlar. Başkanların atamaları Senato’nun onayından geçiyor.

Şimdi de Başkan Donald Trump, çok sayıda atamayla Demokratların çoğunlukta olduğu mahkemelerin sayısını azaltmaya çalışıyor.

Trump iki yıllık görevi süresinde en fazla temyiz mahkemesi ataması yapan başkan olarak tarihe geçti bile.

ABD’de büyük güç sahibi 13 federal temyiz mahkemesinden yalnızca dördü Cumhuriyetçi çoğunluğa sahip.

Bu mahkemelerin 11’i çok eyaletli özel bölgelere, bir tanesi sadece Washington DC’deki davalara, bir diğeriyse patent davalarına bakıyor.

Her ne kadar bir yargıcın başkanın istekleriyle paralel kararlar alacağının garantisi olmasa da Demokrat ya da Cumhuriyetçi üyelerin sayısı temyiz mahkemesinin muhafazakar-liberal dengesinin bir göstergesi durumunda.

Trump iki yılda 26 atama yaptı

Cumhuriyetçilerin liderliğindeki Senato, Trump’ın adaylarını hızla onaylarken Trump şimdiden 26 temyiz mahkemesi yargıcını atamış oldu. Brookings Enstitüsü araştırmacılarından Russelll Wheeler, bunun diğer başkanların hepsinin ilk iki yıllarında yaptıkları atamalardan fazla olduğunu söylüyor ancak Wheeler şu an eskiye oranla daha fazla temyiz mahkemesi yargıcı olduğunu da hatırlatıyor.