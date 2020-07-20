ABD'de Temyiz Mahkemesi Hakan Atilla'nın mahkûmiyetini onadı

Atilla, temyiz başvurusunda, hâkim Richard M. Berman'ın jüriyi Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası (IEEPA) hakkında bilgilendirirken hata yaptığını, mahkûmiyetini destekleyecek yeterlilikte kanıt olmadığını, ABD'yi dolandırmaya yönelik suçlara ilişkin ceza kanunu maddesinin kendisine karşı işletilemeyeceğini ve Reza Zarrab'ın cezaevinde yaptığı bir telefon görüşmesinin kaydının mahkemede dinletilmemesini gerekçe göstererek mahkûmiyetine itiraz etmişti.

ABD'nin İran yaptırımlarının delinmesine ilişkin davada yargılanan Atilla, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi tarafından Mayıs 2018'de 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Atilla'nın avukatları, bu kararı temyize götürmüştü.

Manhattan'daki Temyiz Mahkemesi, hâkim Berman'ın IEEPA hakkında jüriye "kısmen" yanlış bilgi verdiğini kabul etse de bu hatanın "zararsız" olduğunu belirtti. Jürinin "çok kuvvetli deliller olan bir başka sorumluluk teorisi hakkında düzgün bir şekilde bilgilendirildiğine" dikkat çeken mahkeme, Atilla'nın diğer iddialarınınsa "boş" olduğunu ifade etti.

"Jürinin kararını desteklemek için yeterli kanıt olduğu sonucuna varan" üst mahkeme, bu nedenle bölge mahkemesinin kararını onadı.

"Bilinçli olarak katıldı"

Mahkemenin kararında, "İş birliği yapan bir görgü tanığı ve ABD'li üst düzey yetkililerin ifadelerinin yanı sıra görüşme kayıtları ve yüzlerce belgeden oluşan deliller, Atilla'nın ABD mali sistemi üzerinden yüz milyonlarca dolar nakledilmesini de içeren bir yaptırımdan kaçınma tertibine bilinçli olarak katıldığını ortaya koyuyor" denildi.

Atilla, Mart 2017'de kısa süreliğine gittiği ABD'den Türkiye'ye dönerken New York havalimanında gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

DW/CÖ,HS

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