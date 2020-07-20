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ABD'de Temyiz Mahkemesi Hakan Atilla'nın mahkûmiyetini onadı

20.07.2020 20:34 | Son Güncelleme

ABD'de Temyiz Mahkemesi, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkındaki mahkûmiyet kararını onadı.

ABD'de Temyiz Mahkemesi Hakan Atilla'nın mahkûmiyetini onadı

32 ay hapis cezasına çarptırılan Atilla, 28 ay tutuklu kaldığı ABD'den geçen yıl Türkiye dönmüştü.New York'taki bir üst mahkeme, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkında mahkûmiyet kararını onadı.

ABD'nin İran yaptırımlarının delinmesine ilişkin davada yargılanan Atilla, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi tarafından Mayıs 2018'de 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Atilla'nın avukatları, bu kararı temyize götürmüştü.

Atilla, temyiz başvurusunda, hâkim Richard M. Berman'ın jüriyi Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası (IEEPA) hakkında bilgilendirirken hata yaptığını, mahkûmiyetini destekleyecek yeterlilikte kanıt olmadığını, ABD'yi dolandırmaya yönelik suçlara ilişkin ceza kanunu maddesinin kendisine karşı işletilemeyeceğini ve Reza Zarrab'ın cezaevinde yaptığı bir telefon görüşmesinin kaydının mahkemede dinletilmemesini gerekçe göstererek mahkûmiyetine itiraz etmişti.

"Zararsız bir hata"

Toplam 28 ay tutuklu kalan Atilla hakkındaki temyiz davası, Temmuz 2019'da cezaevinden tahliye olarak Türkiye'ye dönmesinin ardından sonuçlandı.

Manhattan'daki Temyiz Mahkemesi, hâkim Berman'ın IEEPA hakkında jüriye "kısmen" yanlış bilgi verdiğini kabul etse de bu hatanın "zararsız" olduğunu belirtti. Jürinin "çok kuvvetli deliller olan bir başka sorumluluk teorisi hakkında düzgün bir şekilde bilgilendirildiğine" dikkat çeken mahkeme, Atilla'nın diğer iddialarınınsa "boş" olduğunu ifade etti.

"Jürinin kararını desteklemek için yeterli kanıt olduğu sonucuna varan" üst mahkeme, bu nedenle bölge mahkemesinin kararını onadı.

"Bilinçli olarak katıldı"

Mahkemenin kararında, "İş birliği yapan bir görgü tanığı ve ABD'li üst düzey yetkililerin ifadelerinin yanı sıra görüşme kayıtları ve yüzlerce belgeden oluşan deliller, Atilla'nın ABD mali sistemi üzerinden yüz milyonlarca dolar nakledilmesini de içeren bir yaptırımdan kaçınma tertibine bilinçli olarak katıldığını ortaya koyuyor" denildi.

Atilla, Mart 2017'de kısa süreliğine gittiği ABD'den Türkiye'ye dönerken New York havalimanında gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

DW/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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