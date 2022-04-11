ABD’de terör soruşturmalarında artış

Uluslararası Din ve Diplomasi Merkezi ICRD yetkilisi olan Loujain Kiki, Yemen örneğini veriyor ve Abyan kentindeki gençlere duvar inşa etmeyi öğretmenin onların kimlik ve toplum duygularını geliştirdiğini söyledi.

Kiki, "Bu stratejiyi, özellikle savunmasız gençlerin bulunduğu toplumlarda, şiddet içeren aşırıcılığa karşı direnci arttırmak için kullanıyoruz" diyor.

Abyan’da gözlemlenen gençlerin üçte ikisi, bu programın silahlı bir gruba katılma ihtimalini azalttığını söyledi.

Uluslararası Din ve Diplomasi Merkezi ICRD'nin yaklaşımının önemli bir özelliği, şiddet içeren aşırılık yanlısı ideolojiyi başlamadan önce kökünü kazımak için dini liderlerle ortaklık kurmak.

Kiki, “Dini liderler, eğer kapasiteleri, farkındalıkları ve seçmenleriyle derin bağlantıları varsa, radikalleşmenin erken uyarı işaretlerini tespit edebilirler” diyor.

Uluslararası Din ve Diplomasi Merkezi Başkanı James Patton, aynı stratejiyi ABD'nin sekiz kentindeki ibadethanelerde uyguladıklarını söylüyor.

Patton, "Yetki ve meşruluğu olan başarılı iletişimcileri tespit etmek çok önemli. Ancak bundan sonra onlar aradaki görüş ayrılıklarını çözmek için, şiddete karşı inanç geleneği öğretisini kullanabilirler” diyor.

Patton, bu yaklaşımın çok önemli olduğunu, çünkü bazı sağcı eylemcilerin, geçen Ocak ayında Kongre binasına yapılan saldırı olayında olduğu gibi, şiddeti haklı göstermek için Hristiyan inançlarını kullandıklarını söyledi.

Uzmanlar, bu olayın Hristiyan milliyetçiliği olarak bilindiğini belirtiyor ve Proud Boys gibi beyaz ırkçı inanışlarla birleşebileceğini uyarısında bulunuyor. Bu grupların amacı, ABD'yi "beyaz, Hristiyan” bir ulus olarak tutmak. Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın Terörle Mücadele Birimi’nden Timothy Langan, “Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan ırksal veya etnik açıdan motive olmuş şiddet yanlısı aşırıcı grupların ve özellikle otorite karşıtı veya devlet karşıtı şiddet taraftarı aşırılık yanlılarının, şiddet eğilimli aşırıcı milis güçlerinin en ölümcül tehditleri oluşturduğunu biliyor ve araştırmalarımızı onlar üzerinde yoğunlaştırıyoruz” diyor.

Terörle mücadele uzmanı Vidhya Ramalingam, şiddet içeren aşırılıkçı ideolojilerin aynı kökleri paylaştığını savunuyor.

Ramalingyam, "Çoğu zaman ihtiyaç duyulan şey, aidiyet duygusu, yani kendinden daha büyük bir şeyin parçası olma arzusu oluyor” diyor.

Ramalingam, çevrimiçi olarak aşırılık yanlısı bilgi arayanları iş bulma ve topluma kazandırma kaynaklarına yönlendiren bir teknoloji girişimi olan Moonshot Ekibine liderlik ediyor.

Ramalingyam, “Cihatçılık veya neo-nazizmle savaşmak için ayrı mekanizmalara ihtiyacımız yok. Sonuçta burada ihtiyacımız olan benzer müdahalelerdir” diyor.

James Patton alınacak sonuçların net olacağını söylüyor.

Ramalingyam, "Kimlik grupları içinde bazı nüanslı argümanlar görmeye başlamak, X'e inandığım için Y'yi savunmam gerekmediğini anladıklarını görmek, benim için başarının en büyük ölçüsü olacak” ifadelerini kullanıyor.

Ramalingam ve Patton, başka yerlerde işe yarayan radikallikten arındırma yöntemlerinin Amerika’da da uygulanması zamanının geldiğine inandıklarını söylüyor.

