ABD’de Ticaret Açığında Rekor Artış

ABD'de ithalattan kaynaklanan ticaret açığı Mart ayında rekor düzeyde arttı. Bunun nedenleri arasında Rusya’nın Ukrayna işgalinin tedarik zincirinde sıkıntılara yol açacağı beklentisiyle işletmelerin ithalat işlemlerini öne çekmeleri sıralanıyor. Bu durum ekonomik büyümenin ilk çeyrekte tıkanabileceği endişesine neden oldu.

Ticaret Bakanlığı’nın raporu perakende ve toptan satış stoklarında önemli artış olduğunu gösterdi. Bunun, ticaret açığındaki artışın gayri safi yurtiçi hasılada oluşturacağı olumsuz etkiyi telafi edebileceği sanılıyor.

Veriler ekonomistlerin zaten düşük olan gayri safi yurt içi hasıla (GSYIH) tahminini ilk çeyrek için daha da düşürmesine neden oluyor. Hükümet gayrı safi yurt içi hasılayla ilgili ilk çeyrek raporunu yarın açıklayacak.

Ticaret açığı yüzde 17,8 artarak 125 milyar 300 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Artış muhtemelen hem miktardaki artışı hem de fiyatları yansıttı. Mal ithalatı ise yüzde 11,5 artarak 294 milyar 600 milyon dolara yükseldi. Bunda petrol ürünleri dahil endüstriyel malzeme ithalatındaki yüzde 15'lik artış da etkiledi.

Tüketim malları ithalatı yüzde 13,6; motorlu kara taşıtları ithalatı ise yüzde 12,0 arttı. Gıda ve sermaye malları ithalatında da önemli kazanımlar görüldü.

Rusya-Ukrayna savaşının etkileri

Goldman Sachs tarafından yapılan açıklamada ithalattaki büyük artışın nedeni, Rusya-Ukrayna savaşı yüzünden ithalatın önceden yapılmış olma ihtimaline bağlandı. Açıklamada olası tedarik sıkıntıları nedeniyle firmaların emtia ve nihai mal stoklarını arttırdıkları kaydedildi.

ABD ve müttefikleri Rusya’ya, Ukrayna işgali nedeniyle çeşitli yaptırımlar uyguluyor. Hem Rusya hem de Ukrayna buğday ve ayçiçek yağı dahil önemli emtia ihracatçıları.

Mal ihracatı ise yüzde 7,2 artışla 169 milyar 300 milyona yükseldi. Bunların başında sanayi malzemeleri ihracatındaki yüzde 12,3'lük artış geliyor. Motorlu taşıt ihracatı yüzde 8,4 arttı. Gıda, sermaye ve tüketim malları ihracatında da artış oldu.

İşletmeler envanterlerini güçlendirdi

İthalattaki artışı güçlü iç talep nedeniyle stokları yenileyen işletmeler sağladı. Toptan satış stokları, Şubat ayında yüze 2,6'lık artışın ardından Mart ayında yüzde 2,3 arttı. Perakende stokları, Şubat ayındaki yüzde 1,5'lik artışın ardından yüzde 2,0 arttı. Motorlu taşıt stokları ise yüzde 1,2 arttı.

Konut piyasası son çeyrekte GSYİH büyümesini desteklerken (konut kredileri) mortgage ve ev fiyatları arttıkça bu ivme yavaşlıyor. Konut Kredisi Bankacıları Birliği'nden Çarşamba günü yayınlanan diğer veriler, ev satın almak için kredi başvurularının geçen hafta bir önceki haftaya göre yüzde 8 azaldığını gösterdi.

Mortgage finans kurumu Freddie Mac'in verilerine göre, 30 yıllık sabit faizli konut kredisi, 21 Nisan'da sona eren haftada ortalama yüzde 5,11 faizle 2010 yılının Nisan ayından bu yana en yüksek seviyesine geldi.

ABD Merkez Bankası’nın (FED) gelecek hafta faiz oranlarını 50 baz puan arttırması ve yakında varlıklarını azaltmaya başlamasıyla birlikte konut kredisi faiz oranları daha da artacak.

Artan enflasyonla başetmeye çalışan FED, üç yıldan uzun süredir ilk faiz artırımına giderek Mart ayında politika faiz oranını 25 baz puan arttırmıştı.

