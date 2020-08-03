ABD'de TikTok Krizi: Bundan Sonra Ne Olacak?

Microsoft'un kısa video paylaşım platformu TikTok'un Amerika'daki faaliyetlerini içeren kolunu satın alma planı Çin'deki sosyal medya mecralarında büyük tepki toplarken TikTok'un sahibi olduğu ByteDance firmasının Çinli yatırımcılarından birinin eleştiri oklarının hedefi oldu. Microsoft'ın TikTok görüşmeleri ne aşamada? Amerikan teknoloji devi Microsoft, Çinli sosyal medya platformu TikTok'un ulusal güvenlik riski oluşturduğu ve bu nedenle Amerika'da yasaklanabileceği yönündeki açıklamalarından farklı olarak yön değiştirmesi ve iki firmaya anlaşmaya varmaları için 45 günlük süre tanıması üzerine dün TikTok'u satın almakla ilgilendiğini resmen açıklamıştı. Microsoft, Amerika'da 100 milyon kullanıcısı olan TikTok'u satın alması durumunda Facebook ve Snapchat gibi sosyal medya devleriyle rekabet edebileceği nadir bir fırsat elde etmiş sayılacak. İş dünyası ve kariyer odaklı sosyal medya ağı LinkedIn'in de sahibi olan Microsoft, TikTok'un Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da faaliyet gösteren kollarını da satın almak istiyor.

TikTok'un sahibi ByteDance firmasıysa Microsoft'la TikTok'un Amerika kolunun satışına ilişkin görüşmeler yapıldığını resmen açıklamış değil. Ancak Reuters haber ajansı, ByteDance'in kurucusu ve CEO'su Zhang Yiming'in firma çalışanlarına gönderdiği mektupta, bir teknoloji firmasıyla ”TikTok uygulamasını Amerika'ya sunmaya devam etmesini sağlayacak” yolu açacak görüşmelere başladığını kaydettiğini bildirdi. Ancak habere göre CEO Yiming, bu teknoloji firmasının adını açıklamadı. ABD- Çin ilişkilerini nasıl etkileyecek? Reuters haber ajansı, milyarlarca dolar değerinde olacağı sanılan ve gergin olan ABD-Çin ilişkilerinde tansiyonu daha da yükseltebilecek anlaşmanın tüm tarafları memnun etme olasılığıysa oldukça düşük. Çin'in en çok tanınan özel sermaye şirketlerinden biri olan ByteDance yatırımcılarından Primavera Sermaye Grubu Başkanı Fred Hu, ”Washington'un zoraki anlaşması, mevcut hissedarlar açısından olumsuz bir sonuç doğurması durumunda sonu gelmeyen bir hukuk mücadelesinin kapısını aralayabilir” dedi.

Fred Hu, Microsoft'un güvenilir bir alıcı olduğunu söylese de TikTok'un faaliyetlerinin büyük kısımlarının henüz büyüme evresinin daha çok erken aşamasında satılmasının ByteDance için nasıl iyi bir anlaşma olabileceğini sorguladı. Hu, ”Bunun hiçbir mantığı yok. ByteDance, çılgın politikaların ve jeopolitik çekişmelerin masum bir kurbanıdır. Bu ByteDance için, girişimci kapitalizm için, küresel ticaretin geleceği için üzücü bir sonuç” dedi. "TikTok ve Microsoft anlaşması standart bir birleşme olmaz" Uzakdoğu'daki bankacılarsa anlaşma üzerinde çalışan yatırım bankalarının Trump'ın tepkisini çekmemek için dikkatli davranmaları gerektiği görüşünde. Hong Kong'daki bir Amerikan bankasından kıdemli bir yetkili, TikTok ve Microsoft arasında varılancak bir anlaşma standart bir birleşme ve satın alma olmadığını, Washington'u memnun edecek bir anlaşmayı nasıl yapılandırmak gerektiği sorusuna yanıt verilmesi gerektiğini kaydetti. ByteDance'in kurucusu ve CEO'su Zhang, şirket çalışanlarına gönderdiği mektupta, ticari anlaşmaların ulusal güvenlik riski oluşturup oluşturmadığını inceleyen ABD Yabancı Yatırım Komitesi'nin (CFIUS) TikTok'un Amerika'daki faaliyetleri tamamen elden çıkarması gerektiği yönündeki tavrını kabul etmediği kaydetti.