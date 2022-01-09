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ABD'de TIR Şoförü Sıkıntısı

09.01.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika'da tedarik zinciri sorunu devam ediyor. Bunun önemli nedenlerinden biri TIR şoförü sıkıntısı. Bazı uzmanlar tedarik zincirindeki koordinasyon sorununa da dikkat çekiyor

Amerika'da tedarik zinciri sorunu da devam ediyor. Bunun önemli nedenlerinden biri TIR şoförü sıkıntısı. Bazı uzmanlar tedarik zincirindeki koordinasyon sorununun da önemli bir etken olduğu düşüncesinde.

Limanlarda tıkanıklık ve depolarda uzun bekleme süreleri... Amerika Kamyoncu Dernekleri’ne göre 80 bin tır şoförü açığı, sorunu daha da büyütüyor.

Bir üniversite araştırmacısına göre bir başka etken de, TIR şoförlerinin verimli biçimde çalıştırılmıyor olması. Çünkü izin verilen 11 saate rağmen günde ortalama yalnızca 6,5 saat direksiyon başındalar.

MIT Ulaşım ve Lojistik Merkezi'den David Correll, “Normalden daha az, neredeyse yüzde 40 verimle kullanılıyorlar” diyor.

Correll’a göre bunun nedeni çok açık: “Normalde TIR şoförlerinin saatlerini getir-götür işlerine göre ayarlıyoruz. Ama bekleme saatlerini dikkate almıyoruz.”

Los Angeleslı tır şoförü Bill, Çinli bir göçmen ve soyadının kullanılmasını istemiyor. Bill her gün limana gidiyor. Bill, “Bir yükleme için bazen 6 ila 9 saat bekletiliyoruz. Bazen çok kötü oluyor. Para kaybediyorum, herkes para kaybediyor” diyor.

TIR şoförleri depolarda da uzun bekletilebiliyor. Romanya göçmeni Marian Chicago merkezli çalışıyor.

Marian, “Bazen bu durum, şirketlerin nasıl organize olduğu, çalışanlarının nasıl eğitildiği, işlerini ne kadar ciddiye aldıklarıyla ilgili. Ayrıca bizler de para kazanmak zorundayız” şeklinde konuşuyor.

TIR şoförü yetiştiren bir okulun sahibi şoförlerin iyi para kazanabileceğini, birçoğunun sektöre girmek istediğini belirtiyor. Ancak öğrencilerin işin zorluğunu göze alması gerekiyor.

Dağıtım şirketi sahibi James Zhang, “Bu çeşit bir işe girmek için doğru kişi olup olmadığınıza karar vermeniz gerekiyor” diyor.

Biden Yönetimi bu sıkıntıyı gidermek için çırak eğitimi programlarını genişletmeyi ve emekli askerleri TIR şoförü olarak eğitmeyi planlıyor.

Aslında ayrılanların yeri kolaylıkla dolabilecek durumda olsa da öyle görünmüyor.

Pennsylvania Üniversitesi'nden Steve Viscelli, “Amerika’da şu anda 3 buçuk milyon ticari ehliyet sahibine gereksinim duyan iş var. Oysa bu ehliyete sahip 10 milyon kişi var” şeklinde konuşuyor.

Bunun nedeni, bazılarının ağır iş makinesi kullanıyor olması. Diğerleriyse uyku saatlerinin daha düzenli olduğu, inşaat gibi sektörlere yöneldi.

TIR şoförü Marian, “Akşam 6’dan sonra park yeri bulamadığım için, iki, üç yerde birden durmam gerekti” diyor.

Marian, direksiyon başında olmaktan keyif aldığını ama diğer tır şoförlerinden şikayetler aldığını belirtiyor. Aynısını sosyolog Steve Viscelli de duyuyor: “Çok büyük hayal kırıklığı var. Yeterli saygı görmediklerini düşünüyorlar. Bu konuya çok değiniyorlar.”

Viscelli, şoförlerin verdikleri zaman ve gösterdikleri profesyonelliğin karşılığını görmek istediğini söylüyor.

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