ABD’de Tırmanan Şiddetin Nedeni “Hayalet Silahlar”

ABD Başkanı Joe Biden, artan silah şiddetiyle mücadelede geçen hafta yardım isteyen New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın çağrısını yanıtsız bırakmadı. New York’a bir günlük ziyaret gerçekleştiren Başkan Biden’a Adalet Bakanı Merrick Garland ve bazı Kongre üyeleri de eşlik etti.

New York Emniyet Müdürlüğü (NYPD) merkezindeki toplantıya, New York Valisi Kathy Houchul, New York Emniyet Müdürü Keechant L. Sewell, bölge başsavcıları ve üst rütbedeki polisler de katıldı. Başkan Biden’ın New York gezisi, geçen hafta bir çatışmada yaralanan iki polisin yaşamını yitirmesinin ardından gerçekleşti. Biden, polis teşkilatına ve yaşamını yitiren polislerin ailesine taziyelerini iletti.

“İç teröre karşı da ortak mücadele vermeliyiz”

Toplantı öncesinde konuşan New York Belediye Başkanı Adams, tırmanan silah şiddetini ülke içi terörizm olarak değerlendirdi; “11 Eylül’de ülkemize saldıran uluslararası teröristlere nasıl hem kent, hem eyalet hem de federal hükümet olarak ortak ve eşgüdüm içinde karşılık verdiysek, şimdi aynısı bu ülkedeki iç teröre karşı vermeliyiz” dedi.

Başkan Biden, New York’ta artan silah şiddeti içi ek fonlar ayrılacağını aynı sorunu yaşayan kentlerde hem güvenlik güçlerine hem de sosyal hizmetlere fon ayrılacağını belirtti.

“Hayalet silahlara karşı ortak mücadele vereceğiz”

Biden, şiddet olaylarında kullanılan silahların çoğunluğunun hiçbir kaydı olmayan, seri numaraları silinmiş, “hayalet silahlar” olduğunu belirterek silah kaçakçılarına karşı verilecek ortak güçlü mücadelenin sinyalini verdi.

Adalet Bakanı’nın bugün tüm eyaletler ve kentlerdeki savcılara silah kaçakçılarıyla öncelikli mücadele emrini verdiğini belirten Biden, ”Bu ülkenin çocukları bu yüzden her gün ölüyor. Yeter artık yeter. Silah üreticileri şimdiye kadar yaptıkları sorumsuzca hareketlerden sorumlu” dedi. Biden, silah üreticilerinin, güçlü silah lobisinden destek aldıklarını da kaydetti.

Biden, ayrıca Alkol Tütün ve Ateşli Silahlar Bürosu ile polis teşkilatları için daha fazla fon sağlanması gerektiğini belirti; "Bu programları finanse edersek şiddette bir azalma göreceğimizden eminim" diye konuştu.

Adalet Bakanı Garland da, "Adalet Bakanlığı, toplumu korumak için elindeki her aracı kullanacak. Şiddet suçlarından ve silahlı şiddetin faillerinden hesap soracağız. Bu şiddetten en çok etkilenen topluluklarla birlikte ortak çalışacağız. Kamu güvenliğini birlikte sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

“Hayalet silahların yüzde 80’in New York’a farklı eyaletlerden geliyor”

New York Valisi Hochul, tırmanan silah şiddetinin temelinde başka eyaletlerden gelen yasadışı silahların olduğunu belirterek, “Eyalete giren yasadışı silahların yüzde 80’i farklı eyaletlerden geliyor. Bunu önlemek için öncelikle dokuz eyaletle ortak çalışacağız. Mücadele için kaynaklarımız var. İsteğimiz var” dedi.

Biden’ın New York’a hareket ettiği sıralarda Beyaz Saray, yönetiminin silah suçlarını azaltmak için yeni eylem planından satırbaşlarını açıkladı. Biden yönetiminin, şiddetin temeli olan yasadışı silah kaçakçılığını önlemek için federal, eyalet ve yerel güvenlik güçleriyle ortak bazı yeni programların hayata geçirileceği kaydedildi. New York’taki iki polis memurunun öldürülmesinde de kayıt dışı bir silahın kullanıldığı, eyaletler arası yasadışı silah trafiğinin ortak mücadeleyle sonlandırılabileceği belirtildi. Özellikle gençleri suçlardan uzak tutacak yaz kampları ve iş eğitimiyle ekonomik fırsat yaratılması gibi sosyal tedbirlerinde alınacağı belirtildi.