ABD’de Toplu Taşımacılıkta Maske Takmamak Artık Suç

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Pazartesi günü itibariyle toplu taşıma araçları ve mekanlarının tamamına yakınında yüz maskesi takılmasını zorunlu kılan bir kapsamlı bir genelde yayınladı.

CDC’nin Cuma geç saatlerde yayınladığı genelgeye göre, uçak, gemi, tren, metro, otobüs, taksi ve ortak kullanılan araçlar ile havaalanı, otobüs ve feribot terminali, metro istasyonu ve deniz limanlarında yüz maskesi takmak zorunlu olacak.

Başkan Donald Trump 21 Ocak’ta imzaladığı kararnameyle, hükümet dairelerine, toplu taşıma mekanlarında maske zorunluğu getirilmesi için “derhal harekete geçmeleri” talimatını vermişti.

Görevini 20 Ocak’ta Biden’a devreden Eski Başkan Donald Trump zamanında CDC’nin toplu taşımacılıkta maske zorunluluğu getirme girişimi engellenmişti ve CDC bunun yerine maske kullanımı konusunda güçlü tavsiyelerde bulunmuştu. Trump, Kongre’nin de maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine yönelik çabalarını reddetmişti.

CDC’nin Küresel Göç ve Karantina Dairesi Direktörü Marty Cetron imzalı 11 sayfalık genelde, “Taşımacılık sistemimizde maske zorunluluğu Amerikalılar’ı koruyacak ve bu pandemi zamanında bile tekrar güvenle seyahat edebilmemiz için bize güven telkin edecek”