HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’de Toplu Taşımacılıkta Maske Takmamak Artık Suç

ABD’de Toplu Taşımacılıkta Maske Takmamak Artık Suç

30.01.2021 20:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ABD’de Toplu Taşımacılıkta Maske Takmamak Artık Suç

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Pazartesi günü itibariyle toplu taşıma araçları ve mekanlarının tamamına yakınında yüz maskesi takılmasını zorunlu kılan bir kapsamlı bir genelde yayınladı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Pazartesi günü itibariyle toplu taşıma araçları ve mekanlarının tamamına yakınında yüz maskesi takılmasını zorunlu kılan bir kapsamlı bir genelde yayınladı.

CDC’nin Cuma geç saatlerde yayınladığı genelgeye göre, uçak, gemi, tren, metro, otobüs, taksi ve ortak kullanılan araçlar ile havaalanı, otobüs ve feribot terminali, metro istasyonu ve deniz limanlarında yüz maskesi takmak zorunlu olacak.

Başkan Donald Trump 21 Ocak’ta imzaladığı kararnameyle, hükümet dairelerine, toplu taşıma mekanlarında maske zorunluğu getirilmesi için “derhal harekete geçmeleri” talimatını vermişti.

Görevini 20 Ocak’ta Biden’a devreden Eski Başkan Donald Trump zamanında CDC’nin toplu taşımacılıkta maske zorunluluğu getirme girişimi engellenmişti ve CDC bunun yerine maske kullanımı konusunda güçlü tavsiyelerde bulunmuştu. Trump, Kongre’nin de maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine yönelik çabalarını reddetmişti.

CDC’nin Küresel Göç ve Karantina Dairesi Direktörü Marty Cetron imzalı 11 sayfalık genelde, “Taşımacılık sistemimizde maske zorunluluğu Amerikalılar’ı koruyacak ve bu pandemi zamanında bile tekrar güvenle seyahat edebilmemiz için bize güven telkin edecek”

Havayolu şirketleri ve toplu taşımıcılığın birçok alanında zaten maske kullanımı zorunlu ancak CDC’nin şimdi böyle bir genelge yayınlamasıyla maske zorunluğunu ihlal etmek federal suç kapsamına girecek ve bu da görevlilerin yolculara yasağı uygulatmasını daha kolay hale getirecek.

Kararın, Ulaştırma Güvenlik İdaresi ve federal, eyalet ve yerel dairelerce uygulanacağı bilgisi verildi.

Yayınlanan karara göre, yolcular yeme, içme ya da ilaç alma gibi kısa aralıklar haricinde sürekli maske takmak zorunda olacak. Yasaktan muafiyet tanınan tek grupsa, iki yaşından küçükler ve belirli sağlık koşulları bulunan kişiler. Özel otomobillerinde seyahat edenler ve tek başına seyahat eden ticari kamyon sürücüleri de maske takmak zorunda değil.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye için korkutan senaryoTürkiye için korkutan senaryo
Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktıKaradeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı
Ülkelerin telefon kodları nedir?Ülkelerin telefon kodları nedir?

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca son durumu açıkladı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

Bakan Koca son durumu açıkladı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Kuzey Kore kendi koronavirüs aşısını üretti!'

'Kuzey Kore kendi koronavirüs aşısını üretti!'

17 bin lira harcayıp fotokapanla yakaladı! Kimliği şoke etti

17 bin lira harcayıp fotokapanla yakaladı! Kimliği şoke etti

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Diğer Haberler

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 421 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 421 kişi hayatını kaybetti

Çin'in Pakistan için ürettiği 2'inci savaş gemisi denize indirildi

Çin'in Pakistan için ürettiği 2'inci savaş gemisi denize indirildi

ABD'de kongre baskınındaki isyancılara 520 bin dolar bitcoin bağışlayan Fransız intihar etti

Kongre baskını bağışçısının sır intiharı!

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

ABD’de balçıkta mahsur kalan atlar 18 saatlik operasyonla kurtarıldı

18 saatin sonunda kurtarıldılar

DSÖ’den AB’ye aşı ihracat izni eleştirisi: Salgın sürecini uzatabilir

DSÖ’den AB’ye tepki: Salgın sürecini uzatabilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.