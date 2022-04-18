ABD’de Toplu Ulaşımda Maske Şartına Karşı Karar

Amerikalı sağlık yetkilileri geçen hafta, uçaklar, trenler, taksiler ile yolcuların ortak kullandığı araçlar ve aktarma merkezlerinde maske zorunluluğunu 15 gün daha uzatmıştı. Yetkililer, COVID-19 vakalarındaki son artışın etkisini değerlendirmek için zamana ihtiyaçları olduğu gerekçesiyle bu kararı aldıklarını bildirmişti.

Eski Başkan Donald Trump’ın atadığı ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Kimball Mizelle, maske zorunluluğunu bozma kararını, Sağlık Özgürlüğünü Savunma Fonu adlı bir grubun geçen yıl Florida eyaletinin Tampa kentinde açtığı davada verdi.

Yargıç Mizelle, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) yetkisini aştığına, halkın görüşüne başvurmadığına ve kararlarının gerekçesini yeterince izah etmediğine kanaat getirdi.

Ulaştırma Güvenlik Dairesi (TSA) ve Federal Havacılık Dairesi (FAA) konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti. Beyaz Saray ve CDC’den de henüz açıklama gelmedi.

CDC eyaletler arası ulaşımda maske zorunluluğunu ilk kez geçen yıl Şubat ayında açıklamıştı. TSA de daha sonra CDC’nin kararının uygulanması için bir güvenlik yönergesi yayınlamıştı.

Yargıç bugün aldığı kararla, konuyu CDC’ye geri gönderdi. Kararın derhal yürürlüğe girip girmeyeceği net değil.

Endüstri grupları ve Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, Biden yönetiminden 14 aydır yürürlükte olan maske zorunluluğunu hemen kaldırmasını talep etmişti.

Örneğin Amerika için Havayolları adlı grup, bilim ve araştırmaların maske zorunluluğunu kaldırmayı açıkça desteklediğini savunarak, restoranlar, barlar ya da kalabalık spor tesislerinde maske takılması tavsiyesi yokken, uçakta maskeyi zorunlu tutmanın mantıklı olmadığı değerlendirmesinde bulunmuştu.

Amerika'nın belli başlı havayolu şirketlerini temsil eden gruptan da henüz bugünkü mahkeme kararıyla ilgili açıklama yapılmadı.

