ABD’de Toplumsal Hayata Dönüş İçin Yeni Rehber 

ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), restoran, okul, kilise ve işyerlerinin güvenli bir şekilde yeniden faaliyete geçmesi için hazırladığı taslak kılavuzu Washington'a gönderdi. Associated Press haber ajansının federal bir yetkili aracılığıyla ele geçirdiği taslakta, kamuoyuna açıklanmadan önce, Trump yönetiminin bazı değişiklikler yapabileceği kaydedildi.

CDC'nin taslağı, okul, kamp, çocuk bakım merkezleri, ibadethaneler, toplu taşıma sistemleri, işyerleri, bar ve restoranlar gibi mekanları kapsıyor.

CDC rehberine göre bazı örnekler şöyle sıralanıyor:

İlk açılış safhasında okullardaki dersliklerde öğrenci masaları yaklaşık 2 metre aralıklarla yerleştirilecek. Okul gezileri ve toplantılar iptal edilecek, öğrenciler öğle yemeklerini kafeterya yerine sınıflarında yiyecek.

Kiliseler ayinleri internet üzerinden canlı yayınlanacak ya da ayinler dış mekanlarda yapılacak. Katılımcıların bez yüz maskesi takmaları, sabit bağış kutusu kullanılması ve kiliselerde oturulacak sıraların dolu olmaması ve herkesin iki metre mesafede oturması için ilave ayinler de düzenlemesi gerekecek.

Restoranlar tek kullanımlık menülerin, hardal, ketçap ve mayonez gibi çeşni paketlerinin yanı sıra atılabilir çatal, kaşık ve bıcak kullanacak. Kasaların etrafı korumaya alınırken her vardiyada çalışan eleman sayısı belirli bir seviyenin altında tutulacak. Açık büfe, salata bar ve içecek sebilleri kullanılmayacak.

CDC'nin rehberinde dini gruplara tavsiyesi de, cemaate''esnek ya da sanal temelde'' ruhani ve duygusal destek sağlamak ya da bu kişileri başka kaynaklara yönlendirmek oldu.