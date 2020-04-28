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ABD’de Toplumsal Hayata Dönüş İçin Yeni Rehber 

28.04.2020 00:27 | Son Güncelleme

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, restoran, okul, kilise ve işyerlerinin güvenli bir şekilde yeniden faaliyete geçmesi için yeni taslak hazırladı. Taslak, okul, kamp, çocuk bakım merkezleri, ibadethaneler, toplu taşıma sistemleri, işyerleri, bar ve restoranlar gibi mekanları kapsıyor

ABD’de Toplumsal Hayata Dönüş İçin Yeni Rehber 

ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), restoran, okul, kilise ve işyerlerinin güvenli bir şekilde yeniden faaliyete geçmesi için hazırladığı taslak kılavuzu Washington'a gönderdi. Associated Press haber ajansının federal bir yetkili aracılığıyla ele geçirdiği taslakta, kamuoyuna açıklanmadan önce, Trump yönetiminin bazı değişiklikler yapabileceği kaydedildi.

CDC'nin taslağı, okul, kamp, çocuk bakım merkezleri, ibadethaneler, toplu taşıma sistemleri, işyerleri, bar ve restoranlar gibi mekanları kapsıyor.

CDC rehberine göre bazı örnekler şöyle sıralanıyor:

İlk açılış safhasında okullardaki dersliklerde öğrenci masaları yaklaşık 2 metre aralıklarla yerleştirilecek. Okul gezileri ve toplantılar iptal edilecek, öğrenciler öğle yemeklerini kafeterya yerine sınıflarında yiyecek.
Kiliseler ayinleri internet üzerinden canlı yayınlanacak ya da ayinler dış mekanlarda yapılacak. Katılımcıların bez yüz maskesi takmaları, sabit bağış kutusu kullanılması ve kiliselerde oturulacak sıraların dolu olmaması ve herkesin iki metre mesafede oturması için ilave ayinler de düzenlemesi gerekecek.
Restoranlar tek kullanımlık menülerin, hardal, ketçap ve mayonez gibi çeşni paketlerinin yanı sıra atılabilir çatal, kaşık ve bıcak kullanacak. Kasaların etrafı korumaya alınırken her vardiyada çalışan eleman sayısı belirli bir seviyenin altında tutulacak. Açık büfe, salata bar ve içecek sebilleri kullanılmayacak.
CDC'nin rehberinde dini gruplara tavsiyesi de, cemaate''esnek ya da sanal temelde'' ruhani ve duygusal destek sağlamak ya da bu kişileri başka kaynaklara yönlendirmek oldu.

ABD’nin en büyük Yahudi örgütlerinden Ortodoks Birliği’nin Başkan Yardımcısı Allen Fagin, sinagoglarda ibadet etmenin ''Yahudiler'in yaşamının en temel öğelerinden biri'' olduğunu, ancak dini inancının aynı zamanda, insan hayatını kutsallığının diğer her adetten daha önemli gördüğünü söyledi.

Öte yandan Ulusal Restoranlar Birliği gibi ticari örgütler kendi tavsiyelerini yayınlamaya başladı. Ancak Birliğin Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) tavsiyeleri doğrultusunda hazırladığı rehber, CDC'nin taslağıyla birebir uyumlu olmayabilir.

Ulusal Restoranlar Birliği, restoranların menüleri temizleyip dezenfekte etmesi gerektiğini belirtiyor. Oysa CDC, tek kullanımlık menü tavsiyesinde bulunuyor. CDC, müşterilerle iletişim içindeki elemanların bez maske kullanmasını tavsiye ederken Ulusal Restoranlar Birliği, bu tavsiyeden söz etmiyor. Restoranlardaki masaların yaklaşık iki metre aralıklarla düzenlenmesiyse gerek Restoranlar Birliği gerekse CDC'nin ortak tavsiyeleri arasında.

Beyaz Saray yetkilileri, daha önceki açıklamalarında, ekonomik faaliyetlere geçişte üç aşamalı bir plan ortaya koymuştu. Ancak yetkililer, her bir kurum ya da mekan için belirli kurallar ortaya koyan ve atılacak adımları belirleyen bir taslak sunmamıştı.

Yeni kılavuz, eyalet yöneticileri ve yerel idareciler tarafından kabul edilip uygulamaya konacak. Bazı yerel yönetimler, açılan işyerleri için zaten bazı kurallar uyguluyor. Örneğin Michigan eyaletinde mağazalara bir seferde girebilecek müşteri sayısı kısıtlı.

New York Valisi Andrew Cuomo ise Pazar günkü açıklamasında yeniden faaliyete geçmek isteyen her işyerinin eyalet yönetimine bir plan sunmak zorunda olduğunu kaydetmişti.

Amerikan Üniversitesi'nden kamu sağlığı uzmanı Lindsay Wiley, yeni kılavuzun yerel yöneticilerin dayanak olarak kullanabileceği birleşik bir federal rehber sunabileceğini söylüyor.

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