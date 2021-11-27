ABD'de Trafik Kazalarında Ölenlerin Sayısında Rekor Artış

ABD Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, Amerika’da trafik kazalarında can kayıpları bu yılın ilk yarısında, 2006 yılından bu yana kaydedilen en yüksek düzeye ulaştı. Uzmanlar, bunun nedeninin pandemi olabileceği görüşünde.

ABD Ulaştırma Bakanlığı Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği Dairesi verilerine göre, 2021 yılının ilk yarısında trafik kazalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 20 bine yaklaştı. Bu, altı aylık bir süreçte kaydedilen, trafik kazası kaynaklı en yüksek can kaybı.

Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg konuyla ilgili endişe ve üzüntüsünü dile getirdi: “Bu can kayıplarını Amerika’da günlük hayatın bir parçası olarak kabul edemeyiz, etmemeliyiz. Bu sorunun üstesinden kimse tek başına gelemez. Amerikalı ailelerin bir trafik kazası yüzünden sevdiklerine veda etmek zorunda kalmadığı günlere ulaşmak için ülke genelindeki tüm yerel ve federal yönetim birimlerinin, sanayi liderlerinin, hak savunucularının, mühendislerin ve toplumların birlikte çalışması gerekiyor.”

"En büyük etken aşırı hız"

Valilikler Otoyol Güvenliği Birliği’nden uzman Adam Snider, can kaybı olan trafik kazalarında en büyük etkenin aşırı hız olduğuna dikkat çekiyor: “Birçok eyalette aşırı hız sorunu yaşanıyor. Hız limitinin 20 ya da 30 kilometre üzerine çıkılmasından değil, saatte 200 kilometreyi aşan bir aşırı hızdan söz ediyorum. Bunu kontrol altına almak zorundayız. Dikkatsiz araç kullanma alışkanlıkları da her yıl neredeyse 10 bin kişinin hayatına mal olan büyük bir sorun.”

Uzmanlar, pandemi sürecinde otoyolların daha sakin olduğuna ve bu nedenle de birçok sürücünün daha riskli bir şekilde araç kullandığına vurgu yapıyor.

Direksiyon başındayken cep telefonu kullanılması da risk arttıran etkenler arasında.

New Haven Üniversitesi’nden Profesör Karl Haven, “Gerçekten de teknolojiye çok bağımlıyız. Araç kullanırken ailemiz ve arkadaşlarımızla telefon görüşmeleri yapıyoruz. Yazılı bir mesaj aldığımızda da bir an önce yanıt vermek zorundaymışız gibi hissediyoruz” diyor.

"Polis sayısındaki düşüş de etkenler arasında"

Kaza sayılarında artış kaydedilmesine neden olan bir diğer etken de, yollarda görev başında olan polis sayısının azalması. Snider, hem pandeminin hem de Amerika genelinde polis şiddetine karşı düzenlenen protestoların, trafik polislerinin sayısında azalmaya neden olduğunu söylüyor. Snider’a göre, yolda bir trafik polisi görmek bile sürücülerin davranışlarını anında değiştirebiliyor.

Snider’a göre, “Yollarda görev yapan polis memurları gerçekten de kurallara uyulmasını, en tehlikeli sürücülerin belirlenmesini sağlıyor. Bir polis, içkili bir sürücüyü tespit edip, gözaltına aldığında potansiyel bir kazanın önüne geçmiş oluyor.”

Kuzey Dakota ve Batı Virginia dahil bazı eyalet yönetimleri, görevdeki trafik polisi sayısını bu yıl Aralık ayında arttırmayı planlıyor. Sürücülere, kuralları ve bu kurallara uyulmadığında yaşanabilecek trajedileri hatırlatan mesajlara da yollardaki levha ve panolarda daha sık rastlanacak.

