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ABD'de trafik kazası: 7 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 09:18 | Son Güncelleme

Florida eyaletinde, 4 aracın karıştığı ve yola dökülen yakıtın alev aldığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti

FORT LAUDERDALE (AA) - ABD'nin Florida eyaletinde 4 aracın karıştığı ve yola dökülen yakıtın alev aldığı kazada 7 kişi öldü.

Yetkililer, Gainesville bölgesi yakınlarındaki "Interstate 75" karayolunda meydana gelen ve 2 tır, 1 minibüs ile 1 otomobilin karıştığı kazada yola dökülen yaklaşık 190 litre yakıtın alev alması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığını belirtti.

Alevlerin yolun bir bölümüne zarar verdiğini bildiren yetkililer, yangının kontrol altına alındığını ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Kazanın enkazının yola savrulduğu ve daha fazla kayıp olup olmadığını tespit etmek üzere bölgeye bir helikopter gönderildiği kaydedildi.

Kazanın ardından kara yolunun bir bölümü iki güzergahta da trafiğe kapatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Florida trafik kazası

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