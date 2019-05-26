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ABD’de trafik kazasında hayatını kaybeden Çağrı Üre toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 13:47 | Son Güncelleme

ABD’de madde bağımlısı ve alkollü bir kadının kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Çağrı Üre, Güney California’da toprağa verildi.ABD’de 8 Mayıs’ta madde bağımlısı ve alkollü bir kadının kullandığı aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve 9 Mayıs tarihinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Çağrı Üre, Güney California’da defnedildi.

ABD’de madde bağımlısı ve alkollü bir kadının kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Çağrı Üre, Güney California’da toprağa verildi.
ABD’de 8 Mayıs’ta madde bağımlısı ve alkollü bir kadının kullandığı aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve 9 Mayıs tarihinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Çağrı Üre, Güney California’da defnedildi. 31 yaşındaki Üre’nin cenazesi, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz, başkonsolosluk çalışanları, Güney California Türk Amerikan Derneği (ATA-SC) Başkanı Nilay Nylund, Orange County Türk Amerikan Derneği (OCTAA) üyelerinin yanı sıra bölgede yaşayan Türklerin katıldığı törenle İslami usullere uygun olarak toprağa verildi.

Eşi cenazesinin yakılmasını istemişti
Mezarı başında kılınan cenaze namazının ardından Yasin ve Fatiha okunarak defnedilen Üre’nin 3 yıl önce California’ya taşındığı ve iki yıllık evli olduğu öğrenildi. Katolik olan eşi Evelyn Saldivar başta cenazenin yakılmasını istemiş, Los Angeles Başkonsolosluğunun çabaları ve Türk Amerikan toplumunun kendisi ile konuşması ve cenaze masraflarının karşılanması ile İslami usullere uygun olarak defnedilmesini kabul etmişti. Çağrı Üre’nin Marmaris’te yaşayan annesi Hülya Üre ve babası Mehmet Üre’nin Los Angeles’a ulaşımının yanı sıra cenaze ve defin masrafları Dışişleri Bakanlığı, Washington Büyükelçiliği ve Los Angeles Başkonsolosluğunun desteğinin yanı sıra ABD’de yaşayan Türk toplumunun düzenlediği kampanya ile gerçekleşti.

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