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ABD’de Trans Bireylerin Askerliğine Sınırlama

13.03.2019 18:10 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, trans bireylerin orduda görev yapmasına sınırlamalar getiren yönetmeliği imzaladı. Düzenleme, 12 Nisan’da yürürlüğe girecek

ABD’de Trans Bireylerin Askerliğine Sınırlama

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, trans bireylerin orduda görev yapmasına sınırlamalar getiren yönetmeliği imzaladı. Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan, olmayı planlayan ve bu nedenlerle hormon tedavisi görenlerin askerlik yapmasını yasaklayan düzenleme, 12 Nisan’da yürürlüğe girecek.

Savunma Bakanı Müsteşarı David Norquist’in imzaladığı yönetmeliğe göre, transseksüel askerler ancak doğdukları cinsiyetle görevlerine devam edebilecek. Ancak gerekli görüldüğünde, münferit muafiyetler tanınabilecek.

Başkan Donald Trump, 2017 yılının Temmuz ayında trans bireylerin orduya alınmasını yasaklayacağını açıklamıştı. Trump daha sonra Pentagon’un yasağın sadece, ‘’ciddi tıbbi tedavi görmesi gereken cinsel kimlik bozukluğu yaşayanlarla’’ sınırlandırılması tavsiyesini kabul etmişti.

Trump’ın kararnamesinin uygulanması alt mahkemelerce durdurulmuştu ancak ABD Yüksek Mahkemesi geçen Ocak ayında durdurma kararlarını bozmuştu.

Trans bireyler, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın yasakları kaldırmasının ardından Haziran 2016'da askere alınmaya başlanmış ve cinsiyet değiştirme tedavilerine devam edebilmişti. Ancak Başkan Donald Trump’ın ilk icraatlerinden biri yasağı geri getirmek oldu.

Pentagon’un yönetmeliği imzalaması sonrası ilk tepki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’den geldi. Pelosi, “Başkan’ın bu yobaz, çirkef yasağını canlandırması, bizi güvende tutan vatanperverlerimiz ve ulusumuzun en temel ideallerine yönelik inanılmaz bir saldırı” dedi.

Trump daha önce bu yasağı ordu kabiliyeti ve tıbbi giderlerle ilişkilendirmişti. 2016’da Savunma Bakanlığı’nın yetkisindeki bir rapordaysa trans bireylerin orduda görev almasının orduya olan herhangi bir etkisi ya da maliyetinin hissedilmeyecek kadar az olduğu belirtilmişti.

Trans birey haklarını savunanlarsa, ‘’Don’t ask, don’t tell’’ (Sorma, söyleme) politikasını geri getirmeye çalıştığını savunarak Trump yönetimini eleştiriyor. 1993’te Demokrat Bill Clinton yönetiminde yasalaşan uygulama, eşcinsel askerlerin cinsel kimlikleri hakkında konuşmalarını yasaklıyor, eşcinsel oldukları tespit edilen askerlerin ise ordudan ihraç edilmesine neden oluyordu.

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