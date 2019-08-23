HABER

ABD'de tren raydan çıktı: 27 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 10:14 | Son Güncelleme

ABD'de tren raydan çıktı: 27 yaralı

ABD'nin California eyaletinin Sacramento kentinde yolcu treninin raydan çıkması sonucu 27 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD basınındaki haberlere göre, Sacramento İtfaiye Biriminden Keith Wade yaptığı açıklamada, kentte yolcu treninin raydan çıktığını ve 27 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralılardan 13'ünün hastanede tedavi altına alındığını ifade eden Wade, diğerlerinin ise ayakta tedavi edildiğini aktardı.

Olay yerine itfaiye ekiplerinin ve 15 ambulansın sevk edildiği kaydedildi.

Dünyanın en yaşlısı! 121. yaşını kutladı Dünyanın en yaşlısı! 121. yaşını kutladı
Gelin adaylarının gözdesi ıslak laleli buketGelin adaylarının gözdesi ıslak laleli buket
2 ay parkta yatan 8 kişilik aile, yerleştirildikleri evde yeni hayata başladı2 ay parkta yatan 8 kişilik aile, yerleştirildikleri evde yeni hayata başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza Sacramento tren

En Çok Okunan Haberler

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

Korkutan açıklama! 'Amazonlar'daki yangınla mücadele edecek kaynağımız yok'

Korkutan açıklama! 'Amazonlar'daki yangınla mücadele edecek kaynağımız yok'

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

36 milyon TL İstanbul'a çıktı!

36 milyon TL İstanbul'a çıktı!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 14 gözaltı

Hücre evlerine baskın!

Ankara'da izinsiz eylem yapan HDP’li gruba müdahale!

HDP’li gruba müdahale! Çok sayıda kişiye gözaltı

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Erdoğan'dan net mesaj! 'Aynı kararlılıkla devam edeceğiz'

Erdoğan'dan net mesaj! 'Aynı kararlılıkla devam edeceğiz'

Her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

Her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.