ABD’de Trump geç kalmakla suçlanıyor

Trump’ın danışmanı Fauci de krize yanıt vermekte geciktiğini söyleyerek üstü kapalı olarak Trump’ı eleştirdi.ABD Başkanı Donald Trump muhalefet ve medyadan kendisine gelen, koronavirüsle mücadelede yapılan uyarıları dikkate almadığı konusundaki suçlamaları geri çevirdi. Trump Pazar günü Twitter hesabında yaptığı açıklamada, Amerikan medyası ve Demokratlar’ın Çin’e seyahat yasağını neden eleştirdiklerini anlamadığını söyledi ve "Kokuşmuş medya" ifadesini kullandı.

Trump virüsü hafife mi aldı?

ABD medyasında yer alan haberlere göre Trump’ın üst düzey danışmanların biri Ocak sonunda koronavirüs salgını konusunda uyarılarda bulunarak salgın yüzünden yüzbinlerce Amerikalı’nın yaşamını yitirebileceğine dikkat çekti. Trump ise Mart başına dek kamuoyunda virüsün ABD için endişe teşkil etmediğini iddia etti. New York Times gazetesi geçen Cumartesi günü, Trump’ın koronavürüs salgının başlarında sergilediği tavrı analiz etti. Gazete, Başkan’ın salgın riskinin boyutunu yavaş yavaş dikkate aldığını belirterek, zamanında tepki göstermediği eleştirisinde bulundu. Gazeteye göre Trump bunun yerine ekonomiyi korumaya yoğunlaştı ve uyarıları reddetti.