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  4. ABD'de Trump Karşıtı 'Kadınlar Yürüyüşü'ne Katılım Az Oldu

ABD'de Trump Karşıtı 'Kadınlar Yürüyüşü'ne Katılım Az Oldu

18.01.2020 23:49 | Son Güncelleme

ABD’de Donald Trump’ın başkan olmasından bu yana ulusal düzeyde gelenek haline gelen Kadınlar Yürüyüşü’nün dördüncüsü başkent Washington ve ülkenin değişik kentlerinde düzenlendi

ABD'de Trump Karşıtı 'Kadınlar Yürüyüşü'ne Katılım Az Oldu

ABD’de Donald Trump’ın başkan olmasından bu yana ulusal düzeyde gelenek haline gelen Kadınlar Yürüyüşü’nün dördüncüsü başkent Washington ve ülkenin değişik kentlerinde düzenlendi.

Pembe bere ve şapkalar takan binlerce kadın cinsiyet eşitliğinden kadın haklarına, iklim değişikliğinden göç sorununa birçok meseleyle ilgili taleplerini duyurmak için yürüdü.

180’den fazla şehirde planlanan yürüyüşler katılım geçmiş yıllara oranla düşük kaldı. Washington’daki gösterilere birkaç bin kişi katılırken, New York’ta katılım yüzlerle sınırlıydı.

Başkentte kalabalık Kongre binası ile Beyaz Saray arasında kalan Freedom Plaza’da toplandı. Göstericiler Beyaz Saray’a yürüdü ancak Donald Trump hafta sonunu Florida’da geçirdi.

Los Angeles’ta kadın, erkek ve çocuk binlerce katılımcı, belediye binası yakınlarındaki bir parkta toplandı. Gösteride California Valisi Gavin Newsom’ın eşi Jennifer Siebel Newsom, Belediye Başkanı Eric Garcetti konuşma yaptı.

Donald Trump’ın başkan olmasını izleyen ilk yürüyüş, 2017’de Trump’ın başkanlık yemin töreninin ertesi gününde yapılmış ve ülkenin dört bir yanından gelenlerle Washington’daki gösteriye katılım bir milyonu bulmuştu.

Gösteriler, Vietnam savaşı döneminden bu yana başkent Washington’daki en kalabalık kitlesel eylem olarak görülüyordu.

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