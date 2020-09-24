ABD'de Trump konvoyları: 'Başkanımızı kötülemelerinden bıktık'

Başkanın kulübünün önünde toplanan Demokrat Partili eylemcilerden Juli Briskman, birkaç yıl önce başkanın konvoyuna orta parmağını gösterdiğinde ünlü olmuştu. Şimdi seçilmiş bir bölge yetkilisi ve bu makamı kısmen bu şekilde kazandığı şöhretine borçlu.

Hafta sonları, başkan sık sık Trump National adlı golf kulübünde golf oynamaya geliyor ve karşıtları, politikalarını protesto etmek için kulübün önünde toplanıyor. Virginia'nın bu Demokrat Parti eğilimli bölgesinde, Pio gibi Trump destekçileri, soğuk karşılanıyor.

36 yaşındaki yazılım mühendisi Pio, buna pek şaşırmıyor.

Scott Pio, bir pazar günü Kuzey Virginia'daki bir mahallede, Trump bayraklarıyla kaplı Wrangler jipiyle tur atıyor. Evlerinin ön bahçesinde sohbet eden iki kadına el sallıyor. Karşılığında kadınlardan sert bakışlar alıyor.

Şimdi bu Trump destekçileri, dayanışma için araç konvoylarında bir araya geliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı destekçileri Virgina, Wisconsin ve diğer eyaletlerdeki Demokrat Parti eğilimli bölgelerde, muhafazakâr görüşleri nedeniyle habis görüldüklerini söylüyor.

Pio, Briskman'ı bir yıl kadar önce bu bölgeye taşındığında duydu. Şimdiyse, golf kulübünün önündeki caddede bir aşağı bir yukarı giden, bayraklarla sarılı motosikletler, jipler ve büyük tekerli araçlardan oluşan konvoya öncülük ediyor.

"Trump treni" diye de bilinen konvoy, Briskman ve Demokrat Partili protestocuların eylemlerine karşı bir denge işlevi görüyor.

Pio, bu konvoyu neden organize ettiğini anlatırken "İnsanların başkanımızı kötülemesinden ve saygısızlık yapmasından bıktım" diyor.

Pio, başkanın işletmelerin önündeki kısıtlamaları kaldırmasını, serbestleştirmesini ve göç politikasını seviyor. Özellikle de ABD-Meksika sınırındaki duvarı.

"O bir kurucu, politikacı değil" diyor.

ABD genelinde, benzer Trump yanlısı konvoylar var.

Konvoylar. Sterling, Wisconsin'deki Eau Claire ve Teksas'taki McAllen gibi liberal yerlerde, otobanlarda ve tozlu yollarda dolaşıyor. Birçok şehirdeki bu konvoylar, Sterling'de olduğu gibi başkanın konvoyunu görmüyor. Ancak yine de, başkana desteklerini yüksek sesle ve net biçimde gösteriyorlar.