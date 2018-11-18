ABD'de Trump'a Kaşıkçı tepkisi

WASHINGTON (AA) - ABD'de Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın bilgisi dışında işlendiğine inanmadığını söyledi. NBC News kanalına konuşan Graham, CIA'dan Kaşıkçı cinayeti konusunda brifing almadığını belirterek, "İlk günden itibaren 15 veya artık kaç kişi ise adamı Veliaht Prensin bilgisi ve emri dışında uçağa binip Türkiye'ye gidip Veliaht Prensin önemli bir muhalifini doğradıklarına inanmıyorum." ifadesini kullandı. Graham, Suudi Arabistan ve Veliaht Prens hakkında biraz bilgisi olan birinin, Kaşıkçı cinayetinin Selman'dan habersiz işlenmeyeceğini bileceğini belirterek, şunları dile getirdi: "Eğer Suudi Arabistan'ın yeni yüzü ve sesi o (Selman) olacaksa Krallık küresel alanda çok zor zamanlar geçirecek. Onlar (Suudi Arabistan) önemli müttefikler, ama Veliaht Prense gelince o irrasyonel, dengesiz biri ve ABD ile Suudi Arabistan ilişkilerine çok büyük zarar verdiğini düşünüyorum ve onunla bir daha asla çalışmaya niyetim yok."

- Kaşıkçı cinayetinin emrini Selman verdi Arizona eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Jeff Flake, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'ı "muhteşem müttefik" olarak tanımlamasını eleştirerek, Kaşıkçı'nın ölüm emrini Veliaht Prens Selman'ın verdiğini ve ABD'nin eninde sonunda bu gerçekle karşı karşıya kalacağını söyledi. CNN'e konuşan Senatör Flake, ABD'nin dış politikasının tüm dünyada Amerikan değerlerine paralel olarak yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları ifade etti: "Elbette reel politiğin farkındayız ve dünyayı görmek istediğiniz gibi değil, olduğu gibi ele almalısınız. Bu kendini dayatır ve gerçeklerle yüzleşmek zorundasınız. Burada (Kaşıkçı cinayeti) gerçek, Veliaht Prensin dahli var, muhtemelen kendisi bunun emrini verdi gibi görünüyor. Dolayısıyla bunu saptırarak ve 'muhteşem müttefik' diyerek geçemezsiniz." Suudi Arabistan'ın Yemen'de neden olduğu sivil katliamları da eleştiren Flake, ülkesinin eninde sonunda Kaşıkçı konusunda bir noktaya varacağını dile getirdi. - "Suudi Arabistan dostumuz değil"