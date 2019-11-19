ABD'de Trump'a yönelik azil soruşturması üçüncü gününde

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff başkanlığında Kongre'de düzenlenen oturumda Vindman, Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den Joe Biden'ı soruşturmasını istemesinden rahatsız olduğunu belirtti.

"Bir başkanın, siyasi bir rakibinin soruşturulmasını istemesi uygunsuzdu ki Trump bir de bunu yabancı bir güçten istiyordu." diyen Vindman, söz konusu rahatsızlığını dile getirdiğini ve sonrasında birçok toplantıya alınmadığını kaydetti.

CUMHURİYETÇİLERDEN VİNDMAN'A "MUHBİR" BASKISI

İstihbarat Komitesindeki Cumhuriyetçi vekiller de Vindman'a ifadesi sırasında sıkça "muhbire konuşmanın detaylarını sızdıran kişi" olup olmadığını sordu.

Vindman da Cumhuriyetçilerin sorularını, "Böyle bir şey yapmadım, yapmam da. Bunu yapsaydım çok abes olurdu." diye yanıtladı.

Pence'in yardımcılarından Williams da ifadesinde, Trump'ın Zelenskiy ile yaptığı konuşmanın "normal olmadığını" vurgulayarak, "Bu görüşme, iç siyaset malzemesi konuşulduğu için olağan bir şey değildi." dedi.

Williams ve Vindman'ın dinlenmesiyle, Trump ile Zelenskiy arasında 25 Temmuz'da yapılan telefon görüşmesine şahit olan kişiler ilk kez açık oturumda ifade vermiş oldu.