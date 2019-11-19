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ABD'de Trump'a yönelik azil soruşturması üçüncü gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 23:42 | Son Güncelleme

ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturması kapsamında yapılan kamuya açık oturumların üçüncü gününde, öğleden önce ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in yardımcılarından Jennifer Williams ve ABD'li üst düzey Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi Alexander Vindman ifade verdi.

ABD'de Trump'a yönelik azil soruşturması üçüncü gününde

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff başkanlığında Kongre'de düzenlenen oturumda Vindman, Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den Joe Biden'ı soruşturmasını istemesinden rahatsız olduğunu belirtti.

"Bir başkanın, siyasi bir rakibinin soruşturulmasını istemesi uygunsuzdu ki Trump bir de bunu yabancı bir güçten istiyordu." diyen Vindman, söz konusu rahatsızlığını dile getirdiğini ve sonrasında birçok toplantıya alınmadığını kaydetti.

CUMHURİYETÇİLERDEN VİNDMAN'A "MUHBİR" BASKISI

İstihbarat Komitesindeki Cumhuriyetçi vekiller de Vindman'a ifadesi sırasında sıkça "muhbire konuşmanın detaylarını sızdıran kişi" olup olmadığını sordu.

Vindman da Cumhuriyetçilerin sorularını, "Böyle bir şey yapmadım, yapmam da. Bunu yapsaydım çok abes olurdu." diye yanıtladı.

Pence'in yardımcılarından Williams da ifadesinde, Trump'ın Zelenskiy ile yaptığı konuşmanın "normal olmadığını" vurgulayarak, "Bu görüşme, iç siyaset malzemesi konuşulduğu için olağan bir şey değildi." dedi.

Williams ve Vindman'ın dinlenmesiyle, Trump ile Zelenskiy arasında 25 Temmuz'da yapılan telefon görüşmesine şahit olan kişiler ilk kez açık oturumda ifade vermiş oldu.

BEYAZ SARAY'DAN OTURUMLARA TEPKİ

Öte yandan Kongredeki oturumlar sürerken Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham da yazılı bir açıklama yaptı.

Bugünkü oturumda yeni hiçbir şey olmadığını vurgulayan Grisham, "Bugünkü oturum, sadece Başkan Schiff ve Demokratların Donald Trump'a yönelik kör nefretlerini, özgür ve adil seçim sonuçlarını tersine çevirme çabalarını ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

Trump'a azil soruşturması kapsamında öğleden sonraki açık oturumlarda, ABD'nin eski Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker, Güvenlik Konseyi Yetkilisi Tim Morrison ifade verecek.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff başkanlığındaki oturumlarda, ilk kez Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında 25 Temmuz'da yapılan telefon görüşmesininde bulunan iki kişi ifade vermiş oldu. (AA)

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