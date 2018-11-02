ABD'de Trump'ın şiddeti teşvik ettiğini düşünenlerin oranı yüzde 49

WASHINGTON (AA) - ABD'de kayıtlı seçmenlerin yüzde 49'u, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmalarıyla siyasi şiddeti teşvik ettiğini düşünüyor.

Amerikan ABC kanalı ile Washington Post gazetesinin ortak siyasi durum anketinde, ülkedeki kayıtlı seçmenlerin 49'unun Trump'ın açıklamalarının siyasi şiddeti teşvik ettiğini görüşünde olduğu belirtildi.

Ankete katılan Demokratların yüzde 76'sı Trump'ın şiddeti teşvik ettiğini düşünürken, bu oran Cumhuriyetçilerde yüzde 19, bağımsızlarda ise yüzde 50 oldu.

- Trump'tan sert tepki

Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Trump, ABC muhabirinin anketle ilgili sorusuna sert tepki gösterdi.

Muhabire hitaben Trump, "Siz sorunuzla şiddete neden oluyorsunuz. Çok sayıda muhabir doğruyu yazmamakla şiddet oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da anket sonuçlarını "korkunç" olarak niteledi.

