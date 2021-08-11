ABD’de Tüketici Fiyatlarında Artış Yavaşladı

ABD'de tüketici fiyatları yıllık bazda 13 yılın en yüksek seviyesinde kalmasına rağmen fiyat artışları Temmuz ayında yavaşladı. Çalışma Bakanlığı’nın raporuna göre pandeminin neden olduğu tedarik zinciri kesintilerinin ekonomiyi etkilemeye devam etmesiyle enflasyonun ‘zirve yaptığına’ dair geçici işaretler de görüldü.

Rapor verileri, enflasyondaki artışın geçici olduğunu ve pandemiden kaynaklanan etkenlerin azalmasıyla normale döneceğini her fırsatta savunan ABD Merkez Bankası (FED) yetkililerinin görüşleriyle uyumlu.

Çalışma Bakanlığı’nın raporuna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Haziran ayında yüzde 0,9 yükselmesinin ardından geçen ay yalnızca yüzde 0,5 arttı. Temmuz ayını da kapsayan 12 ayda TÜFE yüzde 5,4 arttı. Aydan aya enflasyon oranındaki düşüş 15 ayın en büyük düşüşü oldu.

Geçen aylardaki enflasyon artışının önemli kısmını oluşturan ikinci el otomobil ve kamyon piyasasında fiyatlar yüzde 0,2 arttı. Bu artış bir ay önceki yüzde 10,5’lik artıştan bu yana fiyat artışında sert düşüşe işaret ediyor. Uçak bileti fiyatları da yüzde 0,1 düştü.

Dalgalı gıda ve enerji kalemleri hariç tutulduğunda, TÜFE Haziran ayında yüzde 0,9 artmasının ardından geçen ay yüzde 0,3 arttı. Bu son dört aydaki en düşük fiyat artışına ve çekirdek TÜFE’de Şubat ayından bu yana ilk yavaşlamaya işaret ediyor.

Çekirdek TÜFE yıllık düzeyde Haziran ayındaki yüzde 4,5’lik artışının ardından Temmuz ayında yüzde 4,3 arttı.

Enflasyon zirveye ulaşmış olsa da 2022'nin bir kısmında yükselmeye devam etmesi bekleniyor. Ayrıca bazı sektörlerde fiyat artışı devam ederken ya da artarken fiyatlar üzerindeki baskının hızlı azalmayabileceği de sanılıyor.

Yeni araç fiyatları, üç ay arka arkaya yüzde 1,5’in üzerinde artışla Temmuz ayında yüzde 1,7 yükseldi. Otomobil üretimini olumsuz etkileyen küresel düzeydeki yarı iletken kıtlığının gelecek aylarda da fiyat artışlarına neden olabileceği sanılıyor.

Barınma ve enerji sektörlerindeki fiyat artışı sürerken bar ve restoranlardaki fiyatlar da Temmuz ayında yüzde 0,8 arttı.

Tüketiciler düşük faiz oranları ve yaklaşık 6 trilyon dolarlık devlet yardımı ile desteklenirken, ekonomik iyileşmenin hızı, arz ve talep arasında bir uyumsuzluğa neden oldu.

ABD’de yaklaşık 170 milyon Amerikalı’nın aşılanarak Corona virüsüne karşı bağışıklık kazanması ve yaz aylarında kısıtlamaların kaldırılmasıyla havayolu seyahatine ve otellere talep arttı. Otel fiyatları Temmuz ayında yüzde 6 arttı.

FED'in tercih ettiği enflasyon ölçüsü olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, Haziran'da yüzde 3,5 arttı. Bu, 1991 yılı Aralık ayından bu yana en görülen en büyük artış oldu.

