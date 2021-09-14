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ABD’de Tüketici Fiyatlarındaki Artış Yavaşladı

14.09.2021 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de tüketici fiyat endeksi (TÜFE), Temmuz ayındaki yüzde 0,5'lik artışın ardından, Ağustos'ta yüzde 0,3 artarak Ocak ayından bu yana en zayıf artışını yaşadı

ABD’de Tüketici Fiyatlarındaki Artış Yavaşladı

Tüketici fiyatları Ağustos ayında, son altı ayın en yavaş artışını yaşarken, ikinci el araç fiyatları arttı. Bu durum enflasyonun pik yapmış olabileceği, ancak tedarik darboğazı nedeniyle bir süre daha yüksek seyredebileceği anlamına geliyor.

ABD’de tüketici fiyat endeksi (TÜFE), Temmuz ayındaki yüzde 0,5'lik artışın ardından, Ağustos'ta yüzde 0,3 artarak Ocak ayından bu yana en zayıf artışını yaşadı. Ağustos'a kadar olan 12 aylık sürede TÜFE yüzde 5,3 arttı. Temmuz ayında yıllık bazdaki TÜFE artışı yüzde 5,4'tü.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın bildirdiği fiyat artışlarındaki yavaşlama Merkez Bankası (FED) başkanı Jerome Powell’ın yüksek enflasyonun geçici olduğu görüşünü destekler nitelikte. Yine de ekonomistler henüz kutlama yapmak için erken olduğunu söylüyor. Uzmanlar FED’in geniş kapsamlı aylık tahvil satın alma programını küçültmek için Kasım ayında açıklayacağı planı bekliyor.

Boston’daki yatırım firması Aberdeen Standard Investments’ın başekonomisti James MacCann, enflasyonun bu yılın başındaki seviyesinde olmasa da yine de çok yüksek olduğunu söylüyor.MacCann’e göre önümüzdeki altı ay içinde enflasyonda daha fazla düşüş görmeye devam edilirse bu, FED üzerindeki baskıyı hafifletebilir.

ABD’de tüketici fiyat endeksi dalgalı gıda ve enerji bileşenleri hariç tutulduğunda geçen ay yüzde 0,1 arttı. Temmuz ayındaki yüzde 0,3’lük artışı takip eden bu artış Şubat ayından bu yana görülen en zayıf artış oldu.

Çekirdek TÜFE ikinci el araba ve kamyonda yüzde 1,5 oranında düştü. Bu da beş ay arka arkaya yaşanan artışı sona erdirdi. İkinci el araba ve kamyon fiyatları ile Corona virüsü salgınından en çok etkilenen hizmet sektörleri bu yıl başındaki enflasyonun en önemli etkenlerindendi.

Corona virüsünün Delta varyantıyla gelen vaka artışının uçak seyahatine talebi azaltması nedeniyle havayolu bilet fiyatları Ağustos ayında yüzde 9,1 düştü.

İkinci el araba ve kamyon fiyatlarındaki artışa ek olarak, otel ve motel konaklama fiyatları şu anda pandemi öncesi seviyenin üzerinde ve bu da orta düzeyde artışların devam edeceğine işaret ediyor. Tedarik zincirindeki darboğaz ise devam ediyor ve istihdam piyasasındaki daralma ücretlerin artmasına neden oluyor.

Corona virüsü aşılarının, çalışanların ofislere geri dönmesini sağladığı ve Amerikalılar’ı düşük nüfuslu bölgelerden şehirlere geri çektiği için konut piyasasında sıkıntı yaşanıyor. Bu durum ev fiyatlarında rekor düzeyde artış görülmesine neden oluyor.

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