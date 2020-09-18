ABD'de Tüketici Güveni Yükseldi Cari Açık Genişledi

Michigan Üniversitesi'nin Temmuz-Eylül ayları arasında yaptığı ve sonucunu Cuma günü yayınladığı yeni bir anket, Cumhuriyetçi Partili Başkan Trump ve Demokrat Partili rakibi Joe Biden'ın yarışı ”başabaş” götürdüğünü ortaya koyuyor. Ankette katılımcılara hangi adayı favori olarak gördükleri ya da ne yönde oy kullanacakları değil, hangi adayın seçimi kazanacağını düşündükleri sorulmuş.

ABD'de Eylül ayı başında tüketici güveni, Demokrat Partili seçmenlerin Cumhuriyetçiler'e kıyasla ekonomik görünüm konusunda daha iyimser olması nedeniyle yükseldi.

Ankete göre tüketiciler Trump'ın ekonomi açısından daha iyi bir seçenek olduğuna inansa da ankete katılanların yüzde 40'ı, her iki adayın da kişisel mali durumları üzerinde etkisi olmadığını kaydetti.

Tüketici güven endeksinin yükselmesi, ABD'de Corona virüsü salgınının yol açtığı ekonomik resesyondan sonraki ekonomik toparlanmanın yavaşladığına ilişkin sinyallerin geldiği bu dönemde müjdeli bir gelişme olarak algılanabilir. Amerika'da Corona pandemisinin başlamasından bu yana geçen 6 ayda yaklaşık 30 milyon vatandaş halen işsizlik yardımı alıyor. Perakende satışlar ve fabrikalardaki imalat da Ağustos ayında yavaşlamıştı.

Ekonomik faaliyetlerin yavaşlaması, hükümetin şirketlere elemanlarının maaşlarını ödemeleri için verdiği ödeneklerin ve işsizlere yapılan yardım için ayrılan paranın azalmasından kaynaklanıyor.

Ekonomi odaklı düşünce kuruluşu Conference Board'un Cuma günü yayınladığı ayrı bir raporsa tüketici güven endeksindeki hafif kazanımın ”bu yaz yaşanan ekonomik toparlanmanın 2020 yılının son dönemecine girerken etkisini kaybetmeye başlayacağını gösterdiğini” ortaya koyuyor.