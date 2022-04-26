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ABD’de Tüketici Güveninde Azalma

26.04.2022 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de tüketici güveninde Nisan ayında düşük bir oranda azalma görüldü. Yüksek enflasyonun tüketicilerin iyimserliğini gölgelemesine rağmen güven oranı yüksek seyretmeye devam etti

ABD’de Tüketici Güveninde Azalma

ABD’de tüketici güveninde Nisan ayında düşük bir oranda azalma görüldü. Yüksek enflasyonun tüketicilerin iyimserliğini gölgelemesine rağmen güven oranı yüksek seyretmeye devam etti.

İş ve ekonomi alanında araştırmalar yapan Konferans Kurulu, tüketicilerin mevcut koşullara ilişkin değerlendirmelerini ve geleceğe yönelik vizyonlarını dikkate alan tüketici güven endeksinin, Nisan ayında, Mart’taki 107,6 seviyesinden 107,3'e düştüğünü bildirdi.

Tüketicilerin mevcut iş ve istihdam piyasası koşullarının değerlendirmesinden oluşan mevcut durum endeksi de bu ay az bir düşüşle Mart ayındaki 153,8 seviyesinden 152,6’ya geriledi.

Tüketicilerin altı aylık gelir görünümü, iş ve istihdam piyasası koşullarına dayanan beklenti endeksiyse, Mart ayındaki 76,7 seviyesinden 77,2’ye çıktı. Şubat ayında 80,8 seviyesinde olan beklenti endeksi, anketteki zayıf görünümlerden birini oluşturdu.

Konferans Kurulu Ekonomik Göstergeler Kıdemli Başkanı Lynn Franco, satın alma eğiliminin faiz oranlarının artmasından bu yana eskiye oranla düştüğünü söyledi. Franco’ya göre enflasyon kaygısı, Mart ayındaki tüm zamanların en yüksek seviyesinden geriledi ancak yine de yüksek seyrediyor.

‘‘Ukrayna savaşı tüketici güvenini etkiliyor’’

Franco enflasyonun ve Ukrayna’daki savaşın, tüketici güvenini eksiltmeye devam edeceğini ve bu yıl içinde tüketici harcamalarını da azaltabileceğini kaydetti.

Gıda, benzin, barınma ve diğer ihtiyaçların maliyeti, Amerikalı tüketicileri zorluyor ve ücret artışlarını olumsuz etkiliyorken enflasyon, 40 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez bu kadar hızlı yükselmiş durumda.

Endekse göre Amerikalılar, bazı tatil planlarını askıya alsalar da araba ya da beyaz eşya gibi ihtiyaçlarını satın almaya eğilimliler.

Merkez Bankası (FED) enflasyonla mücadelenin ana mekanizması olan ana borçlanma oranını, geçen ay çeyrek puan arttırmıştı. Bu yıl FED’in birden fazla faiz arttırımı yapması bekleniyor.

Çalışma Bakanlığı bu ayın başında, tüketici fiyat endeksinin Mart ayında geçen yıla göre yüzde 8,5 arttığını bunun da 1981’den bu yana en hızlı artış olduğunu bildirmişti. Fiyatlar; tedarik zinciri aksaklıkları, tüketici talebinin düşmesi ve Rusya’nın Ukrayna savaşıyla kötüleşen küresel gıda ve enerji piyasalarındaki durum nedeniyle yükselmiş durumda.

ABD’de 11 ay boyunca art arda 400 bin yeni istihdam sağlanmış ve işsizlik oranının yüzde 3,6’ya düşmüş olmasına rağmen tüketicilerin istihdamla ilgili iyimserliğinde de az da olsa bir azalma görüldü. Yüzde 3,6 işsizlik oranı pandeminin iki yıl önce ortaya çıkmasından bu yana en düşük seviyede ve iki yıl önce ulaşılan son 50 yılın en düşüğü olan yüzde 3,5 seviyesinin çok az üzerinde seyrediyor.

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