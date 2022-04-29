ABD'de Tüketici Harcamaları da Enflasyon da Arttı

Amerika'da hizmete olan yüksek talep nedeniyle tüketici harcamaları Mart ayında beklenenin üzerinde artış gösterirken aylık enflasyon, 2005 yılından bu yana en hızlı yükselişi sergiledi.

Amerika Ticaret Bakanlığı, Cuma günü yayınladığı raporunda, Amerika'da ekonomik faaliyetlerin üçte ikisini oluşturan tüketici harcamalarının Mart ayında yüzde 1,1 oranında arttığını kaydetti. Şubat ayındaysa binde 2 oranında arttığı kaydedilen tüketici harcamaları verileri revize edilerek, binde 6'ya yükseltildi.

Reuters haber ajansının anketine katılan ekonomistler, Mart ayında tüketici harcamalarının binde 7 oranında artacağı öngörüsünde bulunmuştu. Harcamalardaki artışa neden olan unsurlardan biri yüksek fiyatlar. Ancak yine de tüketici harcamalarının yılın ikinci çeyreğine güçlü ivmeyle giriş yapması, ekonominin de güçlü olduğunu ortaya koyuyor.

Son veriler, Perşembe günü açıklanan ve daha geniş ticaret açığı nedeniyle ekonominin yıllık yüzde 1,4 oranında daraldığını gösteren birinci çeyrek gayrisafi yurtiçi hasıla raporuna da dahil edildi. Bu daralmanın nedeni, artan ithalat ve 2021 yılı dördüncü çeyreğine kıyasla envanterdeki birikimin daha yavaş olması.

Son çeyrekte yükselişe geçen tüketici harcamaları şirket yatırımlarıyla birlikte iç talebin artmasıyla sonuçlandı.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksiyse Mart ayında binde 9 oranında yükselerek, 2005 yılından bu yana en büyük kazanımı ortaya koydu. Şubat ayında da binde 5 oranında artan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, Mart ayından önceki 12 ay boyunca yüzde 6,6 oranında yükseldi. Bu yükseliş, 1982 yılından bu yana elde edilen yıllık en büyük kazanımdı.

Mart ayındaysa kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde zirve noktasına erişildi. Ekonomistler, yıllık endekste önümüzdeki aylarda yavaşlama kaydedileceğini öngörüyor. Bunun nedeni, geçen yıl elde edilen kazanımların hesaplamalar haricinde tutulmaya başlanacak olması.

Öte yandan harcamaların ürünlerden hizmet sektörüne kayması da tedarik zincirleri üzerindeki baskıların hafifleyeceğine işaret ediyor.

Çalkantılı seyreden gıda ve enerji bileşenleri hariç tutulduğunda kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, Mart ayında binde 3 oranında yükseldi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksiyse Mart ayında bir yıl öncesine kıyasla yüzde 5,2 arttı.

Yıllık enflasyon oranıysa Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) yüzde 2'lik hedefinin çok üzerinde kaydedildi. Mart ayında politika faizini 25 baz puan yükselten FED'in önümüzdeki Çarşamba günü faiz oranlarını 50 baz puan daha arttırması bekleniyor.

