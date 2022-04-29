HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de Tüketici Harcamaları da Enflasyon da Arttı

ABD'de Tüketici Harcamaları da Enflasyon da Arttı

29.04.2022 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika'da hizmete olan yüksek talep nedeniyle tüketici harcamaları Mart ayında beklenenin üzerinde artış gösterirken aylık enflasyon, 2005 yılından bu yana en hızlı yükselişi sergiledi

ABD'de Tüketici Harcamaları da Enflasyon da Arttı

Amerika'da hizmete olan yüksek talep nedeniyle tüketici harcamaları Mart ayında beklenenin üzerinde artış gösterirken aylık enflasyon, 2005 yılından bu yana en hızlı yükselişi sergiledi.

Amerika Ticaret Bakanlığı, Cuma günü yayınladığı raporunda, Amerika'da ekonomik faaliyetlerin üçte ikisini oluşturan tüketici harcamalarının Mart ayında yüzde 1,1 oranında arttığını kaydetti. Şubat ayındaysa binde 2 oranında arttığı kaydedilen tüketici harcamaları verileri revize edilerek, binde 6'ya yükseltildi.

Reuters haber ajansının anketine katılan ekonomistler, Mart ayında tüketici harcamalarının binde 7 oranında artacağı öngörüsünde bulunmuştu. Harcamalardaki artışa neden olan unsurlardan biri yüksek fiyatlar. Ancak yine de tüketici harcamalarının yılın ikinci çeyreğine güçlü ivmeyle giriş yapması, ekonominin de güçlü olduğunu ortaya koyuyor.

Son veriler, Perşembe günü açıklanan ve daha geniş ticaret açığı nedeniyle ekonominin yıllık yüzde 1,4 oranında daraldığını gösteren birinci çeyrek gayrisafi yurtiçi hasıla raporuna da dahil edildi. Bu daralmanın nedeni, artan ithalat ve 2021 yılı dördüncü çeyreğine kıyasla envanterdeki birikimin daha yavaş olması.

Son çeyrekte yükselişe geçen tüketici harcamaları şirket yatırımlarıyla birlikte iç talebin artmasıyla sonuçlandı.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksiyse Mart ayında binde 9 oranında yükselerek, 2005 yılından bu yana en büyük kazanımı ortaya koydu. Şubat ayında da binde 5 oranında artan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, Mart ayından önceki 12 ay boyunca yüzde 6,6 oranında yükseldi. Bu yükseliş, 1982 yılından bu yana elde edilen yıllık en büyük kazanımdı.

Mart ayındaysa kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde zirve noktasına erişildi. Ekonomistler, yıllık endekste önümüzdeki aylarda yavaşlama kaydedileceğini öngörüyor. Bunun nedeni, geçen yıl elde edilen kazanımların hesaplamalar haricinde tutulmaya başlanacak olması.

Öte yandan harcamaların ürünlerden hizmet sektörüne kayması da tedarik zincirleri üzerindeki baskıların hafifleyeceğine işaret ediyor.

Çalkantılı seyreden gıda ve enerji bileşenleri hariç tutulduğunda kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, Mart ayında binde 3 oranında yükseldi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksiyse Mart ayında bir yıl öncesine kıyasla yüzde 5,2 arttı.

Yıllık enflasyon oranıysa Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) yüzde 2'lik hedefinin çok üzerinde kaydedildi. Mart ayında politika faizini 25 baz puan yükselten FED'in önümüzdeki Çarşamba günü faiz oranlarını 50 baz puan daha arttırması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
“Taleban 7 Milyar Dolarlık Ekipmana Erişim Sağladı”“Taleban 7 Milyar Dolarlık Ekipmana Erişim Sağladı”
Korkunç olay! Ağaca asılı halde bulunduKorkunç olay! Ağaca asılı halde bulundu
Tuzla'da korkunç olay! Önce patlama, sonra yangın: Acı haber geldiTuzla'da korkunç olay! Önce patlama, sonra yangın: Acı haber geldi
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da metrobüs kazası! Kafa kafaya çarpıştılar

İstanbul'da metrobüs kazası! Kafa kafaya çarpıştılar

Akaryakıta yeni zam! Araç sahiplerini üzen haber!

Akaryakıta yeni zam! Araç sahiplerini üzen haber!

Korkunç olay! Ağaca asılı halde bulundu

Korkunç olay! Ağaca asılı halde bulundu

Skandal paylaşım büyük tepki çekmişti! Başsavcılık harekete geçti

Skandal paylaşım büyük tepki çekmişti! Başsavcılık harekete geçti

Kızları anne-babaları farklı olan kardeşlerini paylaştı

Kızları anne-babaları farklı olan kardeşlerini paylaştı

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

İlginizi Çekebilir

Damat düğüne gelmeyince öyle bir şey yaptılar ki...

Damat düğüne gelmeyince öyle bir şey yaptılar ki...

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Bayram öncesinde doldu! Resmen akın ettiler

Bayram öncesinde doldu! Resmen akın ettiler

Cinsellik itirafı olay oldu! “Üçlü ilişkide katı kurallarım...”

Cinsellik itirafı olay oldu! “Üçlü ilişkide katı kurallarım...”

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.