ABD'de Tüketici Harcamaları Nisan Ayında Rekor Seviyede Düştü

Amerika'da Corona virüsü salgını nedeniyle alınan önlemlere bağlı olarak Mart ayında yüzde 6,9 oranında düşüş gösteren tüketici harcamalarında Nisan ayında rekor seviyede gerileme kaydedildi. Ticaret Bakanlığı verilerine göre geçen ay tüketici harcamaları yüzde 13,6 oranında azaldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü pandemisinin en ağır yaşandığı Amerika'da 36 milyondan fazla kişi, ekonomik kriz nedeniyle işsizlik yardımı başvurusunda bulundu. Ticaret Bakanlığı’ndan Cuma günü yayınlanan verilere göre Nisan ayında Amerikalıların maaşlarında yüzde 10,5 oranında daralma görülürken, maaşların toplamında yıllık hesaplamalara göre 740 milyar azalma kaydedildi. Hükümetin sunduğu mali destekse yine yıllık hesaplamalar bazında 3 trilyon dolara ulaştı.

Bakanlığın raporunda, motorlu araçların da aralarında olduğu dayanıklı tüketici mallarına yapılan harcamalarda yüzde 17,3 oranında gerileme yaşandığı kaydedildi. Dayanıklı olmayan mallardaki harcamalar ise yüzde 16,2 daralırken doktor muayenesinden saç kestirmeye kadar tüketici hizmetlerine yapılan harcamalar yüzde 12,2 oranında azaldı.