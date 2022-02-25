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ABD'de Tüketici Harcamaları Ocak'ta Beklentilerin Üzerinde

25.02.2022 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Ticaret Bakanlığı'ndan Cuma günü yapılan açıklamada Amerika'da Ocak ayında tüketici harcamalarının beklentilerin üzerinde gerçekleştiği bildirildi. Ancak enflasyon oranının yükselmeye devam ederek bundan 40 yıl önceki enflasyon oranına ulaştığı kaydedildi

ABD'de Tüketici Harcamaları Ocak'ta Beklentilerin Üzerinde

ABD Ticaret Bakanlığı'ndan Cuma günü yapılan açıklamada Amerika'da Ocak ayında tüketici harcamalarının beklentilerin üzerinde gerçekleştiği bildirildi. Ancak enflasyon oranının yükselmeye devam ederek bundan 40 yıl önceki enflasyon oranına ulaştığı kaydedildi.

Amerika'daki ekonomik faaliyetlerin üçte ikisinden fazlasını oluşturan tüketici harcamaları, Aralık ayında binde 8 oranında azaldıktan sonra Ocak ayında yüzde 2,1 oranında arttı.

Reuters haber ajansının anketine katılan ekonomistler, Ocak ayı tüketici harcamalarının yüzde 1,5 oranında artacağı tahmininde bulunmuştu.

Amerika'daki tüketici harcamaları, iş piyasasındaki daralmayla birlikte maaşların artmasının ve yapılan büyük miktardaki tasarrufların bir sonucu. Bu durum, hükümetin hane halklarına yaptığı nakit para yardımını azaltmasıyla dengeleniyor.

Harcamalardaki artış, 2022'nin birinci çeyreğinde ekonomik büyümenin keskin bir şekilde yavaşlayacağı beklentilerini azaltabilir.

Çok sayıda ekonomist, Ocak ayındaki perakende satışların artması sonrasında 2022'nin birinci çeyreğinde gayrisafi milli gelir büyümesine ilişkin tahminlerini yükseltti. Bu çeyrekteki büyüme tahmini yıllık yüzde 2 olarak öngörülüyor. Ekonomi, 2021'in dördüncü çeyreğinde yüzde 7 oranında büyümüştü.

Perakende satışlar çoğunlukla tüketici harcamalarının ürün kısmını kapsıyor. Amerikan ekonomisi, 2021'nin son çeyreğini Corona virüsünün Omicron varyantının neden olduğu vaka artışları nedeniyle daha az ivmeyle tamamlamıştı. Reuters haber ajansı verilerine göre Ocak ayı ortasında Amerika'da günde toplam 700 bin yeni enfeksiyon vakası kayda geçerken bu sayı, son dönemde günde 80 bin 131'e düşmüş durumda. Vaka sayılarının düşmesiyse hareketliliği arttırdı.

Ancak maaş artışlarının etkisini azaltan enflasyon, ekonomik büyümeyi engelleyebilir. Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) hedef oranı olan yüzde 2'nin çok üzerinde seyreden enflasyon, Rusya'nın Ukrayna işgali sonrasında daha da artabilir. Brent petrolün fiyatı Perşembe günü 2014 yılından bu yana ilk kez varil başına 100 doların üzerine çıkmıştı. Cuma günüyse Brent petrol, varil başına 98,7 dolardan satıldı.
FED'in enflasyonu kontrol altına alabilmek için Mart ayında faizleri arttırmaya başlaması bekleniyor. Ekonomistler, 2022 yılı içinde FED'in faizleri yedi kez arttırabileceği görüşünde.

Mali hizmetler şirketi Moody's Analytics'e göre petrol fiyatlarının varil başına 100 doların üzerinde seyretmesi, gayrisafi milli gelirdeki büyümeyi ikinci çeyrekte 0,1 puan, üçüncü çeyrekte de 0,5 puan azaltabilir.

Öte yandan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi Aralık ayında binde 5 oranında arttıktan sonra Ocak ayında da binde 6 oranında yükseldi.

Ocak ayına kadar olan 12 aylık süre içinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 6,1 arttı. Bu, 1982 yılından bu yana kaydedilen en büyük artış.

Çalkantılı gıda ve enerji bileşenleri hariç tutulduğunda kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi Ocak ayında da Aralık'ta olduğu gibi binde 5 arttı.

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