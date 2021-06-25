ABD’de Tüketici Harcamalarındaki Artış Sona mı Eriyor?

ABD’de tüketici harcamaları, motorlu araç satışlarının azalması nedeniyle Mayıs ayında durakladı; ancak arz kısıtlamaları ile hizmetlere yönelik yükselen talep enflasyonu arttırdı. Merkez Bankası’nın (FED) ana enflasyon ölçüsü 1992'den bu yana en büyük yıllık artışını kaydetti.

Ticaret Bakanlığı, ABD’de ekonomik faaliyetlerin üçte ikisinden fazlasını oluşturan tüketici harcamalarının sabit kalmasının Nisan ayındaki yukarı yönlü revize edilmiş binde 9'luk artışın ardından geldiğini bildirdi.

Reuters haber ajansına konuşan uzmanlara göre Corona virüsü salgınından kaynaklanan arz darboğazı nedeniyle motorlu taşıtlar ve bazı ev aletlerinin piyasaya arzı azaldı. Motorlu taşıt üretiminin önündeki engellerden biri de küresel yarı iletken kıtlığı. Harcamalar ayrıca, tüketici harcamalarının üçte ikisini oluşturan hizmet sektörüne geri dönmeye başlıyor.

En az 150 milyon Amerikalı’nın Corona virüsüne karşı tamamen aşılanmış olması ekonominin yeniden açılmasını, seyahatin, dışarıda yenilen yemeklerin ve salgın döneminde sınırlandırılan diğer faaliyetlerin artmasını sağladı.

Credit Suisse baş ekonomisti James Sweeney’e göre genel tüketici harcamaları artmaya ve hizmet sektörü normale dönmeye devam edecek.

Hizmet sektörü harcamalarında artış

Geçen ay hizmetlere yapılan harcamalar, eğlence, restoran ve otellerin yanı sıra konut ve kamu hizmetleri sektörlerinin başı çekmesiyle 74,3 milyar dolar arttı. Emtia harcamaları ise 71,5 milyar dolar azaldı.

Uzmanlara göre ücretleri arttıran işçi açığı ve arz kısıtlamaları nedeniyle enflasyon yakın vadede muhtemelen yüksek kalmaya devam edecek.

Powell ve Yellen yüksek enflasyonun geçici olduğu görüşünde

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, bu hafta Kongre’de verdiği ifadesinde enflasyonun son aylarda önemli ölçüde arttığını kabul etmiş, ancak sırf yüksek enflasyon endişesi sebebiyle faiz oranlarını hızla arttırmayacaklarını da söylemişti.

Powell ve Maliye Bakanı Janet Yellen sık sık yüksek enflasyonun geçici olduğu görüşünü paylaşıyor.

Tüketici harcamalarındaki azalmanın bir kısmı, hükümet teşvik çeklerinden gelen desteğin azalmasını yansıtıyor. Kişisel gelir, Nisan ayındaki yüzde 13,1'lik düşüşün ardından geçen ay da yüzde 2 düştü. Ancak ücretlerin, Nisan ayında yüzde 1 artmasının ardından bu ay yalnızca binde 8 arttı.

Temmuz’dan Aralık ayına kadar bazı haneler Çocuk Vergisi İndirimi programı kapsamında gelir elde edecek, bunun da devlet tarafından verilen işsizlik yardımlarının 26 eyalette erken sonlandırılmasının etkisini azaltması bekleniyor.

Tüketici harcamaları enflasyona göre ayarlandığında, Nisan ayındaki binde 3’lük artışın ardından geçen ay binde 4 düşüş görüldü. Mayıs ayında ‘‘gerçek tüketici harcamalarındaki’’ düşüşe rağmen, tüketim ilk çeyrekteki hızının üzerinde devam ediyor.

Uzmanlar, bu çeyrekte gayrisafi yurtiçi hasıladaki büyümenin çift haneli rakamlara yükselmesini bekliyor. Bunun da ekonominin en az yüzde 7 büyümesini sağlayabileceği sanılıyor. Uzmanlara göre bu, 1984'ten bu yana en hızlı büyümeye işaret edecek. ABD ekonomisi 2020'de yüzde 3,5 daralarak son 74 yılın en kötü performansını göstermişti.

