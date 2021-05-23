ABD’de Türk Aşı Uzmanından 8 Soruda Son Durum?

“Somut bir örnek vermek istiyorum. Yaklaşık bir buçuk ay önce Johnson and Johnson firmasının yaptığı Jansen dediğimiz aşıda belli pıhtılaşma sorunları yaşandı. Ben bir hekim olarak kendim Jansen aşısı yaptırdım. Tek doz bana her zaman çok çekici gelmiştir. Hiç de pişman değilim bu kararımdan. İnsanlık hayatında her 100 senede bir buna benzer bir pandemi olmuş. Bazıları çok ölümcül geçmiş. İspanyol gribinde 50 milyondan fazla kişi ölmüş ve dünya nüfusu şu andaki ile kıyaslanabilir boyutta değil. Salgının gerçek anlamda kontrol altına alınması 3-4 sene zaman almış. Biz şu anda birinci seneyi doldurmadan 6 tane lisanslı aşı çıktı. Ciddi anlamda hayatlarımız normale dönmeye başladı. İnsan hayatından çalınan 4 senenin bir seneye indirilmesi bile aşıların başarısıdır.”

Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde görev yaptığı yıllarda, ABD’de salgın konusunda en güvenilen isim olan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin başındaki Doktor Antony Fauci’yle çalışmış.

Çocuklarına aşı yaptırma konusunda çekinceleri olan anne babalara öneriler?

“Bu aşıları milyonlarca kişi oldu. Elimizde çok büyük veriler ve bilgi bankaları var. Bu kararları elimizdeki verilere bakarak veriyoruz. Bu konuda şüphesi olan anne babalar için şu örneği verebilirim 12 yaşında bir yeğenim var Türkiye’de. Hedefim onu ilk fırsatta aşılatmak. Belki buraya getirip burada aşılatmak. Çocuklarımızı korumanın en güzel ve en düz yolu onları aşılatmak.”

Kendileri, aşılanan ancak çocukları aşılanmamış ebeveynler ne yapmalı?

“Bir süre daha çocuklarımızı çok kalabalık ortamlara sokmamakta fayda var. Maske kullanabilecek çocukların maske takmaları gerekiyor. Açık havada bulaşmanın çok fazla olmadığını anlamış durumdayız. Bunun bilimsel verileri güvenilir şekilde elimize geliyor. Yaz aylarında çocukları mümkün olduğu kadar dış ortamlarda tutarak da korumak mümkün olacak.”

Bazı aşılar diğerlerine göre neden tercih edilmemeli?

“Aşıların koruma oranlarını karşılaştırmanın bilimsel olarak yapmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Aşıların temel amacı ölümleri, hastaneye yatırılma ve yoğun bakıma yatırılmaları engellemek. Şu anda piyasaya çıkan aşıların hepsinin bunu yapma kapasite oranları ciddi anlamda yüksek. Eğer biz hekimler olarak ilk fırsatta tüm aşıları olun diyorsak bu bilimsel verilere dayanan bir bilgidir. Grip gibi atlatmak, şu andaki sosyal sorunumuz değil. Hastaneye yatmamak ve ölümleri engellemek. Bunu da başarıyor aşılar.”