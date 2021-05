ABD’de Türk Aşı Uzmanından 8 Soruda Son Durum?

Doktor Rahşan Erdem sağlıkta eşitlik için uzmanları bir araya getiren PATH adlı küresel bir vakfın aşı geliştirme grup lideri. 20 yılı aşkın süredir bulunduğu Amerika’daki hekimlik hayatının yüzde 75’ini aşı çalışmalarıyla geçirmiş.

Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde görev yaptığı yıllarda, ABD’de salgın konusunda en güvenilen isim olan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin başındaki Doktor Antony Fauci’yle çalışmış.

Özetle Amerika’da aşılar konusunda geniş tecrübeye sahip Türk uzman olarak merak edilenleri sorduk Dr. Erdem’e. İşte yanıtları…

Aşılara neden güvenebiliriz, güvenmeliyiz?

“Somut bir örnek vermek istiyorum. Yaklaşık bir buçuk ay önce Johnson and Johnson firmasının yaptığı Jansen dediğimiz aşıda belli pıhtılaşma sorunları yaşandı. Ben bir hekim olarak kendim Jansen aşısı yaptırdım. Tek doz bana her zaman çok çekici gelmiştir. Hiç de pişman değilim bu kararımdan. İnsanlık hayatında her 100 senede bir buna benzer bir pandemi olmuş. Bazıları çok ölümcül geçmiş. İspanyol gribinde 50 milyondan fazla kişi ölmüş ve dünya nüfusu şu andaki ile kıyaslanabilir boyutta değil. Salgının gerçek anlamda kontrol altına alınması 3-4 sene zaman almış. Biz şu anda birinci seneyi doldurmadan 6 tane lisanslı aşı çıktı. Ciddi anlamda hayatlarımız normale dönmeye başladı. İnsan hayatından çalınan 4 senenin bir seneye indirilmesi bile aşıların başarısıdır.”