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  4. ABD’de Türk asıllı engelli darp edildi

ABD’de Türk asıllı engelli darp edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 10:57 | Son Güncelleme

ABD’nin New York kentinde Türk asıllı bir görme engelli, bastonuyla yanlışlıkla çarptığı kişi tarafından darp edildi.Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü New York 74.

ABD’nin New York kentinde Türk asıllı bir görme engelli, bastonuyla yanlışlıkla çarptığı kişi tarafından darp edildi.
Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü New York 74. Cadde’de bulunan Broadway metro istasyonunda yaşandı. Türk asıllı 54 yaşındaki görme engelli, metro istasyonunda bastonuyla yanlışlıkla çarptığı bir adam tarafından darp edildi. Metroya binmeye çalışan engelli adam, bastonuyla yanlışlıkla başka bir adama çarptı. Duruma öfkelenen şahıs, görme engelli adamı darp ederek yere düşürdü ve acımasızca tekme atıp yumrukladı. Saldırgan, metroya binerek olay yerinden kaçtı.
Olay yerindeki bir görgü tanığı polise verdiği ifadede, "Bastonla yönünü bulmaya çalışan görme engelli bir adamı, başka bir adam acımasızca dövdü" dedi.
Darp edilen Türk asıllı engelli ise polise verdiği ifadede, "Arkamdan geldi. Yüzümü görür görmez bana çok güçlü bir yumruk attı. Sanırım burnumu kırdı. Burnum orada kanamaya başladı. Görme engelli olmasaydım belki kendimi koruyabilirim" dedi.
Saldırgandan korktuğu için adının açıklanmasını istemeyen engelli adam, kaldırıldığı Elmhurst Hastanesinden tedavisinin ardından taburcu edildi.
Polis, güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyada paylaşarak saldırganı görenlerin ihbarda bulunmasını istedi.

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