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ABD'de Türk camilerinde Mehmetçik için dua

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 21:55 | Son Güncelleme

Ülke genelinde Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı camilerde kılınan cuma namazında, Barış Pınarı Harekatı'nın başarısı için dua edildi - Türkiye’nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş: - (Harekat hakkında) ABD kamuoyundaki iftira ve yalanlara karşı birlikte durmamız lazım. Sosyal medyada, siyasetçiler nezdinde ve her yerde gerçekleri anlatalım"

ABD’de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı camilerde, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın başarısı için dua edildi.

ABD'nin başkenti Washington’daki Amerika Diyanet Merkezi camisinde cuma namazı kılan binlerce Türk ve yabancı Müslüman, Türk ordusunun Suriye’deki terör örgütüne karşı başlattığı operasyonun başarısı ve Mehmetçiğin zaferi için dua etti.

Türklerin en yoğun yaşadığı bölgelerden New York ve New Jersey’deki Türk camilerinde de kılınan cuma namazında edilen dualar semaya yükseldi.

New Jersey Paterson’daki Ulu Camisi’nde kılınan cuma namazına katılan Türkiye’nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş, birlik ve bütünlük çağrısında bulunarak, “(Barış Pınarı Harekatı ile ilgili) ABD kamuoyundaki iftira ve yalanlara karşı birlikte durmamız lazım. Sosyal medyada, siyasetçiler nezdinde ve her yerde gerçekleri anlatalım.” diye konuştu.

Yine ABD’de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı camilerde bugün kılınan sabah namazının ardından Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih Süresi okunarak dualar edilmişti.

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