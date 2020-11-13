ABD'de Türk Film Festivali Sanal Ortamda Başladı

Boston Türk Festivali Belgesel ve Kısa Film Yarışması’nın 15’incisi bu yıl Corona virüsü salgını nedeniyle sanal ortamda başladı. Yarışma 12 Kasım-15 Aralık günleri arasında yapılacak.

Yarışma jürisinin dışında izleyiciler de yarışma boyunca en iyi belgesel ve en iyi kısa film seyirci ödüllerini belirlemek için oy kullanabilecek. 15 Aralık’ta sona erecek olan yarışmada ödül alacak filmlerden oluşturulacak bir seçki 2021 yılının Mart ayında düzenlenecek olan 20. Boston Türk Film Festivali programında sinemaseverlerle yeniden buluşacak.

Kuzey Amerika’nın ilk Türk belgesel ve kısa film yarışması 1964 yılından beri Boston’da faaliyet gösteren New England Türk Amerikan Kültür Derneği (TACS-NE) tarafından düzenleniyor. 25 yıldır aralıksız yapılan Boston Türk Festivali kapsamında düzenlenen belgesel ve kısa film yarışması da 15'inci yılına girdi.

Yarışma kapsamında, 17 kısa filmin yanı sıra Adalet ve Gerçeğin Peşinde, Toplum ve Sürdürülebilirlik, Ayrılık Hikayeleri, Çevre ve Kentler, Değişen Hayatlar, İnsan Portreleri, Kaybolan Gelenekler, Göç ve Çocuklar gibi temalar altında gruplanmış 22 belgesel film yarışacak.