ABD'de Türk Film Festivali Sanal Ortamda Başladı

Boston Türk Festivali Belgesel ve Kısa Film Yarışması’nın 15’incisi bu yıl Corona virüsü salgını nedeniyle sanal ortamda başladı. Yarışma 12 Kasım-15 Aralık günleri arasında yapılacak.
Yarışma jürisinin dışında izleyiciler de yarışma boyunca en iyi belgesel ve en iyi kısa film seyirci ödüllerini belirlemek için oy kullanabilecek. 15 Aralık’ta sona erecek olan yarışmada ödül alacak filmlerden oluşturulacak bir seçki 2021 yılının Mart ayında düzenlenecek olan 20. Boston Türk Film Festivali programında sinemaseverlerle yeniden buluşacak.
Kuzey Amerika’nın ilk Türk belgesel ve kısa film yarışması 1964 yılından beri Boston’da faaliyet gösteren New England Türk Amerikan Kültür Derneği (TACS-NE) tarafından düzenleniyor. 25 yıldır aralıksız yapılan Boston Türk Festivali kapsamında düzenlenen belgesel ve kısa film yarışması da 15'inci yılına girdi.
Yarışma kapsamında, 17 kısa filmin yanı sıra Adalet ve Gerçeğin Peşinde, Toplum ve Sürdürülebilirlik, Ayrılık Hikayeleri, Çevre ve Kentler, Değişen Hayatlar, İnsan Portreleri, Kaybolan Gelenekler, Göç ve Çocuklar gibi temalar altında gruplanmış 22 belgesel film yarışacak.
Bu yıl yarışma filmlerinin salgın nedeniyle çevrimiçi olarak izleyiciyle buluşacağını söyleyen festival direktörü Erkut Gömülü, yarışmanın filmlerine tüm ABD’den erişilebileceğini ve yarışma jürisinin yanı sıra ülkenin her yerinden izleyicilerin yarışma filmleri için oy kullanabileceğini söyledi. Gömülü VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada film festivalinin bu yıl başka bir formatta, sanal ortamda yapılmasının heyecan verici bir ilk olduğuna dikkat çekerek, herkesi oy vermeye davet ettiklerini belirtti.
Gömülü, yarışmaya katılan filmler hakkında Boston Globe ve WBUR gibi saygın yerel haber kaynaklarında çıkan olumlu yazıların da kendileri açısından teşvik edici olduğunu ifade etti.
Gömülü, "Önümüzdeki yıllarda salgın hastalık bitse bile sanal ve kapalı mekan karışımı melez programlara talebin kalıcı hale gelmesi olasılığın oldukça yüksek" dedi.
Yarışma jürisinde film ve medya akademisyeni Kürt Fendt, film eleştirmeni Peter Keough, film kuratörü ve programcı Carter Long'un görev alacağını belirten Gömülü, "Pandemi nedeniyle geçtiğimiz Mart ayında yapılamayan 19. Boston Türk Film Festivali’nin filmleri de 22 Kasım