HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de Türk Film Festivali Sanal Ortamda Başladı

ABD'de Türk Film Festivali Sanal Ortamda Başladı

13.11.2020 01:44 | Son Güncelleme

Boston Türk Festivali Belgesel ve Kısa Film Yarışması’nın 15’incisi bu yıl Corona virüsü salgını nedeniyle sanal ortamda başladı. Yarışma 12 Kasım-15 Aralık günleri arasında yapılacak

ABD'de Türk Film Festivali Sanal Ortamda Başladı

Boston Türk Festivali Belgesel ve Kısa Film Yarışması’nın 15’incisi bu yıl Corona virüsü salgını nedeniyle sanal ortamda başladı. Yarışma 12 Kasım-15 Aralık günleri arasında yapılacak.

Yarışma jürisinin dışında izleyiciler de yarışma boyunca en iyi belgesel ve en iyi kısa film seyirci ödüllerini belirlemek için oy kullanabilecek. 15 Aralık’ta sona erecek olan yarışmada ödül alacak filmlerden oluşturulacak bir seçki 2021 yılının Mart ayında düzenlenecek olan 20. Boston Türk Film Festivali programında sinemaseverlerle yeniden buluşacak.

Kuzey Amerika’nın ilk Türk belgesel ve kısa film yarışması 1964 yılından beri Boston’da faaliyet gösteren New England Türk Amerikan Kültür Derneği (TACS-NE) tarafından düzenleniyor. 25 yıldır aralıksız yapılan Boston Türk Festivali kapsamında düzenlenen belgesel ve kısa film yarışması da 15'inci yılına girdi.

Yarışma kapsamında, 17 kısa filmin yanı sıra Adalet ve Gerçeğin Peşinde, Toplum ve Sürdürülebilirlik, Ayrılık Hikayeleri, Çevre ve Kentler, Değişen Hayatlar, İnsan Portreleri, Kaybolan Gelenekler, Göç ve Çocuklar gibi temalar altında gruplanmış 22 belgesel film yarışacak.

Bu yıl yarışma filmlerinin salgın nedeniyle çevrimiçi olarak izleyiciyle buluşacağını söyleyen festival direktörü Erkut Gömülü, yarışmanın filmlerine tüm ABD’den erişilebileceğini ve yarışma jürisinin yanı sıra ülkenin her yerinden izleyicilerin yarışma filmleri için oy kullanabileceğini söyledi. Gömülü VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada film festivalinin bu yıl başka bir formatta, sanal ortamda yapılmasının heyecan verici bir ilk olduğuna dikkat çekerek, herkesi oy vermeye davet ettiklerini belirtti.

Gömülü, yarışmaya katılan filmler hakkında Boston Globe ve WBUR gibi saygın yerel haber kaynaklarında çıkan olumlu yazıların da kendileri açısından teşvik edici olduğunu ifade etti.

Gömülü, "Önümüzdeki yıllarda salgın hastalık bitse bile sanal ve kapalı mekan karışımı melez programlara talebin kalıcı hale gelmesi olasılığın oldukça yüksek" dedi.

Yarışma jürisinde film ve medya akademisyeni Kürt Fendt, film eleştirmeni Peter Keough, film kuratörü ve programcı Carter Long'un görev alacağını belirten Gömülü, "Pandemi nedeniyle geçtiğimiz Mart ayında yapılamayan 19. Boston Türk Film Festivali’nin filmleri de 22 Kasım

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastalık habercisi mi? Aniden ortaya çıkıyor Hastalık habercisi mi? Aniden ortaya çıkıyor
Rus konvoyun geçişi sırasında patlama!Rus konvoyun geçişi sırasında patlama!
Kızına uyuşturucu veren anne cinayetle suçlandı Kızına uyuşturucu veren anne cinayetle suçlandı
En Çok Okunan Haberler
Yeni bir skandal daha: Millet ne içtiğini görsün
Yeni bir skandal daha: Millet ne içtiğini görsün
12 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
12 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Olay paylaşım! 'Azgın olduğum zamanlarda...'
Olay paylaşım! 'Azgın olduğum zamanlarda...'
'1 aylık kazancımla bütün sülalene...'
'1 aylık kazancımla bütün sülalene...'
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!
Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı
Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı
Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu
Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu
İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar
İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar
Diğer Haberler
İtalya'da Kovid-19 salgınında sağlık sistemi alarm veriyor! Korkunç görüntüler
İtalya'da Kovid-19 salgınında sağlık sistemi alarm veriyor! Korkunç görüntüler
Trump'tan Çin ordusunu destekleyen şirketlere yatırım yapılmasını yasaklayan kararname
Trump'tan Çin ordusunu destekleyen şirketlere yatırım yapılmasını yasaklayan kararname
Tek bir koronavirüs vakasının olmadığı 15 ülke
Koronavirüs bu ülkelere uğramadı!
Mısır'da yaşam koşullarını protesto eden bir kişi kendini yaktı
Tahrir Meydanı'nda kendini yaktı
Suriye’de Rus konvoyun geçişi sırasında patlama
Rus konvoyun geçişi sırasında patlama!
Ermenistan'da Başbakan Paşinyan'ın istifası için protestolar sürüyor
Ermenistan’da Paşinyan karşıtı gösterilerde arbede: 60 gözaltı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.