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ABD’de Türk Kadın Bankacı Zirveye Yükseldi

31.07.2021 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de 100 milyar doların üzerinde fona sahip First Republic Bankası, 2017 yılında bankanın "iki numarası" konumundaki başkanlık görevine getirdiği Hafize Gaye Erkan’ı bu kez zirveye taşıdı. First Republic Bankası, Erkan’ın bankanın en üst yönetim makamı olan eş-CEO görevine getirildiğini açıkladı

ABD’de Türk Kadın Bankacı Zirveye Yükseldi

ABD’de 100 milyar doların üzerinde fona sahip First Republic Bankası, 2017 yılında bankanın "iki numarası" konumundaki başkanlık görevine getirdiği Hafize Gaye Erkan’ı bu kez zirveye taşıdı. First Republic Bankası, Erkan’ın bankanın en üst yönetim makamı olan eş-CEO görevine getirildiğini açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Jim Herbert'in görevinin 31 Aralık 2022 tarihine uzatıldığı, Erkan’ın da bankanın Herbert ile birlikte en üst pozisyonu olan CEO görevini eş başkan olarak yürüteceği belirtildi.

Bankadan yapılan açıklamada, Herbert ve Erkan’dan oluşan tepe yönetiminin First Republic Bankası'nın farklı iş modeli ve hizmetlerini geliştirmeye devam edeceği, bu iki ismin bankanın büyümesi ve hissedarlarını arttıracak güçlü bir ortaklık sergileyecekleri belirtildi.

Erkan ile birlikte CEO görevini yürütecek olan Herbert, başarılı Türk bankacının son yedi yılda şirketin performansının gelişmesine çok önemli katkıda bulunduğunu belirtti ve başarılı bir ortaklık yapacaklarını söyledi.

1985 yılında kurulan First Republic Bankası ABD’deki en büyük 500 şirket arasında yer alıyor.

Erkan’ın ABD’de 40 yaş altında bir finans kuruluşun başındaki tek kadın olduğu belirtiliyor.

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