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ABD'de Türk Restoranına Saldıranlardan Biri Tutuklandı

14.11.2020 20:21 | Son Güncelleme:
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ABD'de Türk Restoranına Saldıranlardan Biri Tutuklandı

California’nın Beverly Hills kentinde bir Türk restoranına düzenlenen saldırının zanlılarından biri tutuklandı. Bir grup saldırganın mekan sahibi ve çalışanlara Ermeni yanlısı ifadeler kullanarak saldırdığı olay ‘nefret suçu’ olarak nitelendirildi

California’nın Beverly Hills kentinde bir Türk restoranına düzenlenen saldırının zanlılarından biri tutuklandı. Bir grup saldırganın mekan sahibi ve çalışanlara Ermeni yanlısı ifadeler kullanarak saldırdığı olay ‘nefret suçu’ olarak nitelendirildi.

Beverly Hills Emniyet Müdürlüğü’nün 12 Kasım, Perşembe günü yayınladığı açıklamaya göre, 4 Kasım’da yaşanan olayın şüphelilerinden biri Glendale kentinde yakalandı. 22 yaşında olduğu belirtilen William Stepanyan adlı zanlı nefret suçunun yanı sıra, gasp ve hırsızlık suçlarından tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasında Stepanyan’ın 16 Kasım, Pazartesi günü hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) da dahil olduğu soruşturma devam ediyor.

Olayın yaşandığı gün akşam saatlerinde 6 ila 8 kişilik, genç erkeklerden oluşan bir grup Beverly Hills’deki Cafe Istanbul’u basarak bir taraftan Ermeni ve Ermenistan yanlısı ifadeler sarfederken bir taraftan da içerideki eşyalara zarar vermiş, çalışanlara fiziksel olarak saldırmıştı. Olay sırasında mekan sahibi ailesiyle birlikte arka kapıdan kaçarak saldırıdan kurtulmuştu.

Daha önce de tehdit aldığı yetkili mercilere bildirilen ve güvenlik amacıyla kimliği saklı tutulan mekan sahibi F.T. olayı şu sözlerle anlatmıştı: “Maalesef Ermeni vatandaşlar tarafından saldırıya uğradık. Ailemle otururken 7-8 kişi birden restorana dalıp, dağıtmaya başladılar. Kendimizi korumaya çalıştık. Arka taraftan mahalleye doğru 50 metre kadar koşarken 15-20 kişilik bir grupla karşı karşıya geldik.”

F.T. açıklamasında ayrıca yakınlarda kapısını açık buldukları bir binaya sığınarak orada bulunanların yardımıyla polisi aradıklarını söyleyen F.T., "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Korku içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

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