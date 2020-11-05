ABD’de Türk Restoranına saldırı

ABD’nin Beverly Hills kentinde, Türk vatandaşına ait restorana gerçekleştirilen saldırı gerçekleştirildi. Restoranda maddi hasar meydana gelirken, restoran sahibi saldırının Ermeni bir grup tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. ABD’nin California eyaletine bağlı Beverly Hills şehrinde bulunan bir Türk restoranı saldırıya uğradı. Beverly Hills’de 8 yıldır hizmet veren Cafe İstanbul’a saldırı düzenlendi. Akşam 21:00 sularında restorana giren 7-8 kişilik bir grup restoranın içerisindeki masa ve sandalyeleri fırlatırken, restoranda maddi hasar meydana geldi. Saldırı sırasında restoranın içerisinde bulunan ve ailesinin güvenliğinden endişe ettiği için ismini açıklanmasını istemeyen F.T. ailesi ile beraber restoranın arka kapısından kaçtı. F.T. “Maalesef gördüğünüz gibi saldırıya uğradık Ermeni vatandaşlar tarafından. Ailemle otururken 7-8 kişi birden restorana dalıp, dağıtmaya başladılar. Kendimizi korumaya çalıştık. Kaçmaya çalıştık. Arka taraftan mahalleye kaçalım derken 50 metre ileriye koşarken 15-20 kişilik bir grupla karşı karşıya geldik” dedi. Yakınlarda kapısını açık buldukları bir binaya sığınarak orada bulunan bina sakinlerinin yardımı ile polisi aradıklarını ifade eden F.T. “Ne diyeceğimi bilemiyorum. Korku içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Polis, nefret suçu üzerinde duruyor

F.T. olayın ardından gelen polislerin soruşturmanın nefret suçu kapsamında açılacağını belirtiklerini ifade etti. Olayın ardından restorana gelen Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz saldıran grubunun kimliğinin resmi olarak belirlenmediğini ifade ederek restoranın bir süreden beri tehdit aldığını ve durumun ilgili makamlara iletilmiş olduğunu söyledi. “Polis görevlisi saldırıyı bir nefret suçu olarak araştıracaklarını söyledi” diyen Oğuz bu olayların 1980’li yıllarda Los Angeles’ta Başkonsolosların ve diplomatların şehit edildiği olayları hatırlattığını ifade etti. Türk toplumunun bölgede bulunan tüm yetkililer nezdinde olayı takip etmesini isteyen Oğuz, kendilerinin de başkonsolosluk olarak takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Los Angeles’ın en işlek yerlerinden biri olan Beverly Hills’de bu kadar erken saatlerde yapılan bir saldırının kabul edilemeyeceğini ifade eden Oğuz “Tüm vatandaşlarımızı sükûnete davet ediyoruz” dedi. Vatandaşların özellikle tahriklere kapılmamasını istedi. Los Angeles’ta merkezi bulunan Güney California Amerikan Türk Derneği Başkanı Nilay Senel Nylund’da yaptığı açıklamada saldırının kabul edilemez olduğunu, birçok Türk işletmenin son zamanlarda tehdit telefonları aldığını ifade etti. Dernek yazılı olarak yaptığı açıklamada, başta Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti olmak üzere yetkilileri yaşanan nefret suçunu kınamaya çağırdı.

Ayrıca Beverly Hills Belediyesi, Sivil Haklar departmanından Mark Blankenship’de restoranı ziyaret ederek restoran yetkililerinden bilgi aldı.

