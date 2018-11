ABD’de Türk Soyadlı İlk Milletvekili: ‘İki Halk Arasında Köprü Olacağım’

“Vergileri, vergilendirmeyi her zaman yanlış buldum. Bunun adeta hırsızlık olduğunu düşündüm. Her gün işe gidiyorsunuz, para kazanıyorsunuz ve birisi geliyor ‘Bana para vermek zorundasın yoksa bulurum seni’ diyor. Bu çok yanlış. Bence insanların elinden çalışarak kazandıkları para alınmamalı. Anlıyorum vergi dünyasında yaşıyoruz, vergilerden asla kurtulamayacağız ama sadece ekonomik açıdan baktığımızda ben vergilerin düştüğünü görmek istiyorum.”

Türkiye’ye hayran

Arıkan evlendikten sonra Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıdıkça adeta hayranı olmuş. Evinde bizlere Türk çayı ikram eden Lauren, çiftlikte beslediği keçilere de Türkçe isimler koymuş: “Konya, Kapadokya, Güneşli, Aylı.”

Lauren’e Türkiye’de en sevdiği yerleri sorduk.

“Bodrum’u çok seviyorum, kayınvalidem orada yaşıyor. İzmir’i, Fatsa’yı seviyorum. Yemekler her yerde farklı. Küçük kent Amasya’yı çok sevdim. Gerçek çok güzel, ortasından nehir geçiyor. Türkiye’deki her yer birbirinden farklı, her yerde farklı yemekler var. Amerika gibi değil. Amerika’da nereye giderseniz gidin her köşebaşında McDonalds, Starbucks var. Türkiye’deyse her kent kendine özel bir şeye sahip. Türkiye’de çocuklarımızla saatlerce arabayla seyahat ediyoruz, birbirinden farklı bir sürü uğrayacak yerler, tadacak lezzetler görüyoruz. Tam bir hazine. Kapadokya’yı da çok seviyorum, peri bacaları çok güzel. Ve Pamukkale, orası da favori yerlerimden.

“Favori yemeğim hünkar beğendi”

Arıkan zamanla Türk yemekleri yapmayı da öğrenmiş.