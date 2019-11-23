ABD'de "Türkiye için kayıt dışı lobicilik" iddiası

Savcılık belgelerinde AKP'ye yakın bir Türk işadamının da ismi geçiyor.ABD'de federal savcılar, Amerikan seçimlerine yasa dışı yolla yabancı para aktarmakla suçlanan Imaad Zuberi'nin, hakkındaki soruşturmayı engellemek için altı tanığa 6 milyon doları aşkın para teklif ettiğini öne sürdü.

Associated Press'in haberine göre, savcılık ayrıca Zuberi'nin Türkiye, Libya ve Sri Lanka hükümetleri için lobicilik faaliyetleri yürüttüğünü Amerikan devletinden gizlediğini iddia etti.

ABD vatandaşı Zuberi, Los Angeles'ta çıktığı mahkemede; vergi kaçakçılığı, kampanya finansmanı ihlali ve yabancı devletler adına kayıt dışı lobicilik suçlamalarını kabul etti.

ABD eski Başkanı Barack Obama ve Dışişleri eski Bakanı Hillary Clinton'ın en büyük bağışçıları arasında yer alan 49 yaşındaki Zuberi, 2016'daki seçimleri kazanmasının hemen ardından da Donald Trump'ın en cömert destekçilerinden biri olmuştu.

AKP'ye yakın işadamı da belgelerde

Soruşturma kayıtlarını inceleyen AP ajansının haberine göre, Zuberi'nin faaliyetlerini araştıran FBI, AKP ile yakın ilişkileri bulunan ve ABD'deki Demokrat Parti'ye yaptığı bağışlarla bilinen Murat Güzel isimli Türk işadamını da sorguladı.