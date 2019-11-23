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ABD'de "Türkiye için kayıt dışı lobicilik" iddiası

DÜNYA HABERLERİ  | 23.11.2019 18:16 | Son Güncelleme

ABD'de savcılık, Imaad Zuberi isimli bir kişiyi, Türk hükümeti adına kayıt dışı lobicilik yapmakla suçladı.

Savcılık belgelerinde AKP'ye yakın bir Türk işadamının da ismi geçiyor.ABD'de federal savcılar, Amerikan seçimlerine yasa dışı yolla yabancı para aktarmakla suçlanan Imaad Zuberi'nin, hakkındaki soruşturmayı engellemek için altı tanığa 6 milyon doları aşkın para teklif ettiğini öne sürdü.

Associated Press'in haberine göre, savcılık ayrıca Zuberi'nin Türkiye, Libya ve Sri Lanka hükümetleri için lobicilik faaliyetleri yürüttüğünü Amerikan devletinden gizlediğini iddia etti.

ABD vatandaşı Zuberi, Los Angeles'ta çıktığı mahkemede; vergi kaçakçılığı, kampanya finansmanı ihlali ve yabancı devletler adına kayıt dışı lobicilik suçlamalarını kabul etti.

ABD eski Başkanı Barack Obama ve Dışişleri eski Bakanı Hillary Clinton'ın en büyük bağışçıları arasında yer alan 49 yaşındaki Zuberi, 2016'daki seçimleri kazanmasının hemen ardından da Donald Trump'ın en cömert destekçilerinden biri olmuştu.

AKP'ye yakın işadamı da belgelerde

Soruşturma kayıtlarını inceleyen AP ajansının haberine göre, Zuberi'nin faaliyetlerini araştıran FBI, AKP ile yakın ilişkileri bulunan ve ABD'deki Demokrat Parti'ye yaptığı bağışlarla bilinen Murat Güzel isimli Türk işadamını da sorguladı.

Kayıtlarda, federal savcılar ve FBI'ın, Güzel'i hem Zuberi'yle hem de bazı ABD'li vekiller ve yabancı yetkililerle yaptığı işler konusunda sorguya çektiği belirtildi. Soruşturma kapsamında, Zuberi'nin bu yıl içinde Güzel'e verdiği 50 bin dolarlık bir çekin de incelendiği kayıtlara geçti. Kayıtlara göre Güzel, savcılığın dokunulmazlık güvencesi üzerine yetkililere bilgi verdi.

Ancak mahkeme belgelerine göre, sessiz kalmaları veya yalan ifade vermeleri için para ödendiği ya da teklif edildiği öne sürülen altı tanık arasında Güzel'in de bulunup bulunmadığı net değil.

Güzel'in adı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın e-posta yazışmalarını yayımlayan Wikileaks'in Aralık 2016'da kamuoyuna ifşa ettiği belgelerde de geçiyordu.

Söz konusu belgelerde Güzel'in 2013 yılından itibaren Albayrak ile yazıştığı görülüyordu. Güzel, bir e-postada eski bir Kongre üyesine bir makalede Türkiye'yi önemli bir müttefik olarak yazdırdığı için övünmüştü.

DW,AP/CÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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