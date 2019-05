ABD’de Türkler 19 Mayıs’ı kutladı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yılı ABD’nin California eyaletinde kutlandı.

Güney California Amerikan Türk Derneği - ATASC tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen 19 Mayıs kutlamalarına Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz’un yanı sıra bölgede yaşayan yüzlerce Türk ve Amerikalılar katıldı. Resmi program başlamadan evvel yerel sat ile saat 09.19’da bir araya gelen gönüllüler alanı hazırladı. Gönüllüler yağan yağmura rağmen “19 Mayıs’ta Dünya Atabarı Oynuyor” projesine ve hedeflenen rekora destek vermek için atabarı oyununu oynadı.

Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatan için şehit olanların anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz günün anlam ve önemine yönelik bir konuşma yaptı. Oğuz konuşmasına, “1919 yılında 19 Mayıs’ta Samsun’a 9 Ordu Müfettişi olarak çıkan Mustafa Kemal, yolculuğunu Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk olarak bitirdi” ifadeleriyle başladı.

Bugünden geriye bakıldığında 19 Mayıs’ta başlayan hareketin 9 Eylül 1922’de bağımsızlığımızla sonuçlandığının görülebildiğini ifade edem Oğuz, “100 yıl evveline bakıldığında 16 Mayıs’ta Bandırma Vapuru ile İstanbul’dan yola çıktığı kader yolculuğu birçok açıdan meçhule yapılan bir seyirdi” dedi.

Savaşlardan yorgun, morali yıpranmış bir halk ile dönemin en kuvvetli devletlerine karşı başlayan hareketin 100 yıl öncesinden baktığımızda neredeyse imkânsız görüldüğünü ifade eden Oğuz, ancak 19 Mayıs 1919’dan kısa bir süre sonra ilan edildiği gibi “Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararlılığı kurtardı” dedi.

Bir asır sonrasında milletin kararlığı, azmi ve zorlukları aşma konusunda ihtiyaç duyulan kuvvetin Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırasında temsil edildiğini söyleyen Oğuz, elde edilen zaferin kolay olmadığını söyleyerek, “Tarih boyunca esaret görmemiş bir millet, özgürlüğünü garanti altına alabilmek için gücünün som damlasına kadar elindeki tüm imkanları seferber etti” dedi.

“19 Mayıs sadece kuruluşun değil kuruluşun ve yeniden doğuşun ilk adımıdır” diyen Oğuz 100 yıl sonra bu başlangıcın kutlanmasının o gün başlayan hareketin güçlenerek devem ettiğinin bir kanıtı ve tüm dünyaya ilanı olduğunu söyledi.

İHA mikrofonuna konuşan ATASC Başkanı Nilay Nylund ATASC’nin Güney California’da yedi alt derneği ile hizmet veren en büyük Türk Derneği olduğunu belirterek, “Bugün 19 Mayıs’ın 100. Yılını kutluyoruz ve bugünlere erişmek bizim için büyük bir mutluluk. En büyük isteğimiz gençlerimize ve çocuklarımıza bugünleri yaşatmak, unutturmamak” dedi.

Konuşmaların ardından önce çocuklar tarafından hazırlanan modern dans, şarkı ve şiir gösterileri gerçekleşti ardından çevre illerden gelen yerel sanatçılar tarafından müzik ve folklor gösterileri gerçekleştirildi.

Alanda kurulan stantlarda Orange County Türk Okulu, Ventura County, Orange Countyö Los Angeles County Türk Amerikan dernekleri geleneksel el işleri, sanat eserleri ve yiyecekleri tanıtırken, çocuklara yönelik el işi faaliyetleri ve oyunlar gerçekleşti.