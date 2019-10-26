ABD'de Türkler'in En Çok Yaşadığı Bölgede Atatürk Okulu Açıldı

Türk Amerikan Kültür Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Pervin Karamete, bir ulusun birbirine bağlı olabilmesinin en güçlü sebeplerinden birinin eğitimle başarılabileceğine inanarak yola çıktıklarını belirterek, “Ata'mızın yolunda devam edeceğiz. Türk Amerikan Toplum Merkezi'nin hedefi, halkımıza hizmet etmektir. Hizmetin amacı sadece klasik etkinlikler olmamalıdır. Eksiklerimizi sürekli gözden geçirip hangisinin en önemli olduğuna karar verdikten sonra sırasıyla hizmetlere devam ediyoruz" dedi.

New Jersey’de gönüllülerden oluşan Türk Amerikan Kültür Merkezi (Turkish American Cultural Center) tarafından açılan okulda gönüllü eğitimcilerin hizmet vereceği belirtildi. Yeni şubenin Paterson ve Clifton gibi ABD’de Türkler'in en yoğun olarak yaşadığı bölgede hizmet vereceği kaydedildi.

Karamete sözlerine şöyle devam etti:

"Yeni okulumuz, başarıyla eğitime devam etmektedir. Bu fikrin oluşmasında, cemiyetimiz üyesi olan Nurhayat Kınay'ın payı büyüktür. Tabi ki bu kolay olmadı, hiçbir kurumdan destek almadık.

Sadece üyelerimiz ve derneğimize üye olmasalar da Atatürk ilkelerinin tek yol olduğuna inananların maddi ve manevi desteğiyle birlikte arılar gibi çalıştık. Birlikten kuvvet doğar dedik ve yola koyulduk. Görevlerimizden en zoru da, birlik ve beraberlikle yapılan hizmetlerin, nasıl güzel sonuçlar getireceğine halkımızı inandırmaktır. Yolumuz zor ve uzun da olsa yılmak yok hepimiz bir Mustafa Kemal Atatürk'üz.”

Perispek: "Türkiye Cumhuriyeti kültürünü her nerede olursa olsun yaşatma gayesi içindeyiz"

Okulda eğitimci olarak görev yapan Burcu Perispek VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, “Mustafa Kemal Atatürk okulu, Atatürk’ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe yürüyen, laik, ileri görüşlü, donanımlı, aklı hür, vicdanı hür öğrenciler yetiştirmeyi misyon edinmiştir. Türk-Amerikan toplumunun küçük bireylerine ve onlar vasıtasıyla ailelerine kurulduğu yıldan yaklaşık 20 yıldır aralıklarla günümüze kadar hizmet sunan bir eğitim kurumudur. Manalapan şubesine ek olarak bu yıl Clifton’da açılan yeni şubesiyle de öğrencilerine Atatürk ilkelerini, Türkçe okuma yazmayı, Türk kültürünü, sanatını, müzik ve folklorunu uygulamalı olarak öğretmeye devam etmektedir. Türk Cumhuriyetini ve kültürünü nerede olursa olsun yaşatma gayesi içinde olan tüm eğitimcileriyle, eklenecek yeni şubeleriyle daha çok sayıda öğrenciye ulaşmanın amacı içindeyiz. Türk Amerikan toplumuna bu yüce hizmeti sunmanın mutluluk ve gururu içerisindeyiz” dedi.