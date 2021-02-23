ABD’de Tutuklanan El Chapo’nun Eşi Hakim Karşısında

Tutuklama, uzun süredir Sinaloa uyuşturucu kartelinin başı olan Guzman'ın yer aldığı çok uluslu ve kanlı zincirin son halkası oldu. Meksika'daki hapishaneden iki defa kaçması, El Chapo ve ailesinin tamamen dokunulmaz olduğu yorumlarına neden oluyordu. Guzman 2017 yılında ABD'ye iade edildi ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Şimdi de iki çocuğunun annesi olan eşi, suç imparatorluğunu yönetmesine yardım etmekle suçlanıyor.

ABD Adalet Bakanlığı, Emma Coronel Aispuro'nun Pazartesi günü Washington yakınlarındaki Dulles Uluslararası Havaalanı'nda tutuklandığını açıkladı. Coronel, Washington'daki federal mahkemeye çıkarıldı. ABD ve Meksika'nın çifte vatandaşı olan Coronel, çiftin okul çağındaki ikiz kızlarının annesi. 2019’da ABD’de ömürboyu hapse mahkum edilen El Chapo, halen New York’ta yüksek güvenlikli olmasıyla tanınan Metropolitan Correctional Center, MMC Cezaevi’nde cezasını çekiyor.

Meksikalı uyuşturucu kralı, El Chapo lakaplı Joaquin Guzman'ın 31 yaşındaki eşi, ABD’de tutuklandı. Emma Coronel Aispuro, kocasının milyarlarca dolarlık uyuşturucu kartelini yönetmesine ve 2015’te Meksika'daki bir hapishaneden kaçmasına yardım etmekle suçlanıyor.

Coronel, tek maddelik suç duyurusunda ABD'de kokain, metamfetamin, eroin ve esrar dağıtmakla suçlandı. ABD Adalet Bakanlığı ayrıca Coronel’i, 2015'te kocasının Meksika hapishanesinden kaçmasına yardım etmek ve Guzman ABD'ye iade edilmeden önce ikinci defa hapishaneden kaçması planına dahil olmakla suçluyor.

Mahkeme belgeleri Coronel'in, Guzman'ın ABD'ye iade edilmemek için Altiplano hapishanesinden kaçarken kullandığı yeraltı tünelinin inşasını organize etmek için şu anda ABD hükümetiyle işbirliği yapan oğulları ve bir tanık ile birlikte çalıştığını iddia ediyor.

Coronel, Pazartesi gecesi geç saatlerde Virginia'da Alexandria Gözaltı Merkezi’ne nakledildi ve ilk kez bugün video konferans yöntemiyle hakim karşısına çıkarıldı. Yetkililer, Coronel’in 2012 ile 2014 yıl arasında uyuşturucu kaçakçılığını sürdürebilmesi için Guzman’ın mesajlaşmalarına aracı olduğunu ve 2014’ün Şubat ayında tutuklanan eşini hapishanede ziyaret ederken de mesajları iletmeyi sürdürdüğünü söyledi.

El Chapo'nun eşi, suçlu bulunması durumunda ömürboyu hapis ve 10 milyon dolara kadar para cezasına çarptırılabilir.