ABD’de Tutuklanan El Chapo’nun Eşi Hakim Karşısında

Meksikalı uyuşturucu kralı, El Chapo lakaplı Joaquin Guzman'ın 31 yaşındaki eşi, ABD’de tutuklandı. Emma Coronel Aispuro, kocasının milyarlarca dolarlık uyuşturucu kartelini yönetmesine ve 2015’te Meksika'daki bir hapishaneden kaçmasına yardım etmekle suçlanıyor.
ABD Adalet Bakanlığı, Emma Coronel Aispuro'nun Pazartesi günü Washington yakınlarındaki Dulles Uluslararası Havaalanı'nda tutuklandığını açıkladı. Coronel, Washington'daki federal mahkemeye çıkarıldı. ABD ve Meksika'nın çifte vatandaşı olan Coronel, çiftin okul çağındaki ikiz kızlarının annesi. 2019’da ABD’de ömürboyu hapse mahkum edilen El Chapo, halen New York’ta yüksek güvenlikli olmasıyla tanınan Metropolitan Correctional Center, MMC Cezaevi’nde cezasını çekiyor.
Tutuklama, uzun süredir Sinaloa uyuşturucu kartelinin başı olan Guzman'ın yer aldığı çok uluslu ve kanlı zincirin son halkası oldu. Meksika'daki hapishaneden iki defa kaçması, El Chapo ve ailesinin tamamen dokunulmaz olduğu yorumlarına neden oluyordu. Guzman 2017 yılında ABD'ye iade edildi ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Şimdi de iki çocuğunun annesi olan eşi, suç imparatorluğunu yönetmesine yardım etmekle suçlanıyor.
Coronel, tek maddelik suç duyurusunda ABD'de kokain, metamfetamin, eroin ve esrar dağıtmakla suçlandı. ABD Adalet Bakanlığı ayrıca Coronel’i, 2015'te kocasının Meksika hapishanesinden kaçmasına yardım etmek ve Guzman ABD'ye iade edilmeden önce ikinci defa hapishaneden kaçması planına dahil olmakla suçluyor.
Mahkeme belgeleri Coronel'in, Guzman'ın ABD'ye iade edilmemek için Altiplano hapishanesinden kaçarken kullandığı yeraltı tünelinin inşasını organize etmek için şu anda ABD hükümetiyle işbirliği yapan oğulları ve bir tanık ile birlikte çalıştığını iddia ediyor.
Coronel, Pazartesi gecesi geç saatlerde Virginia'da Alexandria Gözaltı Merkezi’ne nakledildi ve ilk kez bugün video konferans yöntemiyle hakim karşısına çıkarıldı. Yetkililer, Coronel’in 2012 ile 2014 yıl arasında uyuşturucu kaçakçılığını sürdürebilmesi için Guzman’ın mesajlaşmalarına aracı olduğunu ve 2014’ün Şubat ayında tutuklanan eşini hapishanede ziyaret ederken de mesajları iletmeyi sürdürdüğünü söyledi.
El Chapo'nun eşi, suçlu bulunması durumunda ömürboyu hapis ve 10 milyon dolara kadar para cezasına çarptırılabilir.
Emma Coronel Aispuro, Guzman'ın dikkatini genç bir güzellik kraliçesi iken çekti. 2007'de 18 yaşına bastıktan sonra evlendiler ve 2011’de ikiz kızları dünyaya geldi. Evlilikleri boyunca Guzman ya hapisteydi ya da beraber kaçak hayatı yaşıyorlardı. Durango bölgesinde, yaptıkları kilise düğünü sırasında da kaçaktılar.
Babası da uyuşturucu işindeydi
Coronel, Guzman'ın duruşmalarına düzenli olarak katıldı. Guzman'ın New York'taki 2019 duruşması sırasında Coronel'in ünü yayıldı ve tasarımcı kıyafetleri ve savcıların sevgili listesini sunduğu kocasına gösterdiği sadakatle medyada sansasyon yarattı.
Reuters haber ajansına konuşan eski bir tanıdığı, "Emma, Sinaloa'daki eski uyuşturucu aileleri gibi" dedi. Erken yaşlardan bu yana uyuşturucu geleneği içinde yaşayan Coronel, Meksika'nın uyuşturucu kaçakçılığının ana merkezlerinden biri olan Durango dağlarında büyüdü.
Babası Ines Coronel Barreras, 2013 yılında bir oğlu ve diğer birkaç kişiyle birlikte Arizona eyaletinin Douglas sınırındaki bir depoda yüzlerce kilo esrarla yakalandı. ABD Maliye Bakanlığı bu olaydan aylar önce, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bu isme mali yaptırımlar uyguladığını açıklamıştı. Babası, 2017 yılında uyuşturucu kaçakçılığı yapmaktan hapse atıldı.
Guzman yeniden tutuklandıktan sonra Coronel, kocasının hapishane koşullarını iyileştirmek için Meksika hükümetine lobi yaptı. 2019'da mahkum edildikten sonra, kocasının adına bir giyim markası geliştirme işine girişti.
Kocasının ününden faydalanarak ve Meksika dışındaki şöhretinden para kazanmak isteyen Coronel, 2019'da ABD’de mafya aileleri hakkındaki bir reality şovunda da yer aldı.
Coronel, VH1'in Cartel Crew şovunda bir yatta konuşurken "Kendimi normal bir kadın olarak görüyorum. Bizi bilmeden bizi yargılamaları üzücü. Çok zor" diyordu.
Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi'nin eski uluslararası operasyonlar başkanı Mike Vigil, Coronel'in "küçüklüğünden beri uyuşturucu ticaretiyle uğraştığını. Sinaloa kartelinin iç işleyişini bildiğini" söyledi.
Coronel de röportajlarında, Guzman'a olan sonsuz bağlılığına ve ikiz kızlarını büyütmeye odaklandığına vurgu yapıyordu.
Meksika Cumhurbaşkanı ABD’den bilgi istedi
Öte yandan Meksika Cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Coronel’in tutuklanmasının ABD’nin iç meselesi olduğunu söylese de Amerikalı yetkililerden dava ile ilgili daha fazla bilgilendirme talep etti.
Obrador, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada ABD hükümetinin tutuklama ile ilgili daha fazla bilgi paylaşmasını umduğunu dile getirdi. Meksika'nın eski Kamu Güvenliği Bakanı Genaro Garcia Luna da 2019’da ABD'de gözaltına alınmıştı. El Chapo’nın karteli Sinaloa'dan milyonlarca dolar rüşvet almakla suçlanan Luna’nın ABD’de yargılanmasına devam ediliyor.