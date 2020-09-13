HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de üç eyalete yayılan yangınlarda 30'dan fazla kişi öldü, onlarca kişi kayıp durumda

ABD'de üç eyalete yayılan yangınlarda 30'dan fazla kişi öldü, onlarca kişi kayıp durumda

13.09.2020 12:19 | Son Güncelleme

Ülkenin batı kıyısında büyük yıkıma yol açan yangınlarda 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Oregon eyaletinde görevli bir acil durum yetkilisi, hükümetin "toplu ölüm olaylarına" karşı hazırlık yapması gerektiğini söyledi.

ABD'de üç eyalete yayılan yangınlarda 30'dan fazla kişi öldü, onlarca kişi kayıp durumda

ABD'nin batı kıyısında büyük yıkıma yol açan yangınlarda 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Birçok yerleşim yerinin küle döndüğü Oregon eyaletinde, onlarca kişinin kayıp durumda bulunuyor. Eyalette görevli bir acil durum yetkilisi, hükümetin "toplu ölüm olaylarına" karşı hazırlık yapması gerektiğini söyledi.

Yangınlar yaklaşık üç haftadır, Oregon, California ve Washington eyaletlerinde etkili oluyor. Milyonlarca dönüm arazi ile birlikte binlerce ev yandı.

Onbinlerce kişi yangınlardan kaçarak, evlerini terk etti.

Demokratların başkan adayı Joe Biden, Cumartesi günü, "iklim değişikliği an itibariyle hayat tarzımıza varoluşsal bir tehdit oluşturuyor" diyerek, Başkan Donald Trump'ı iklim değişikliği konusunda şüpheci olmakla suçladı ve gerçeği gözardı etmekle eleştirdi.

Trump ise Pazartesi günü California eyaletine yapacağı ziyaret öncesi, yangınlarla ilgili olarak "kötü orman yönetimini" sorumlu tuttu.

Yetkililer, yangınlarda şu ana kadar New Jersey eyaleti büyüklüğünde bir alanın yandığını belirtiyor.

Yangınlar nedeniyle oluşan duman tabakası ise bu eyaletlerin büyük şehirlerini kaplamış durumda. Portland, San Fransisco ve Seattle kentlerinde hava kirliliği insan hayatını tehdit ediyor.

Yangınlarda birçok yerleşim yeri kül oldu

Yalnızca Oregon eyaletinde, itfaiye ekipleri 16 büyük yangınla mücadele ediyor, 40 bin kişi evlerini terk etmek zorunda bırakıldı.

Eyaletin acil durum kurumu, 10 kişinin hayatını kaybettiğini ancak ölü sayısının bunun çok üzerine çıkabileceğini ifade ediyor.

Washington eyaletinde ise 15 büyük yangın söndürülmeye çalışılıyor. Eyalette bir yaşı da bir bebek ailesi ile alevlerden kaçmak isterken hayatını kaybetti. Anne ve baba ise kritik durumda tedavi altında.

28 büyük yangınla mücadele edilen California eyaletinde ise şu ana dek en az 22 kişi hayatını kaybetti. 15 bine yakın itfaiyeci 15 Ağustos'tan bu yana alevlerle mücadele ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÖlümüne ilişkin detaylar ortaya çıktıÖlümüne ilişkin detaylar ortaya çıktı
Apartman bloğunda büyük yangın! 88 daire hasar gördüApartman bloğunda büyük yangın! 88 daire hasar gördü
Uzmandan okullar için "ölümcül seyir" açıklaması!Uzmandan okullar için "ölümcül seyir" açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca'dan şehirlerarası seyahat açıklaması
Bakan Koca'dan şehirlerarası seyahat açıklaması
Van'da iğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Van'da iğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Sütyensiz sokak tarzıyla dikkat çekti
Sütyensiz sokak tarzıyla dikkat çekti
Kocası gol atınca adını haykırdı! Bakın o ne dedi
Kocası gol atınca adını haykırdı! Bakın o ne dedi
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
MEB'den veli toplantılarına yönelik yeni adım!
MEB'den veli toplantılarına yönelik yeni adım!
İlginizi Çekebilir
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
ABD'ye kaçan Çinli virologdan çarpıcı koronavirüs açıklaması
ABD'ye kaçan Çinli virologdan çarpıcı koronavirüs açıklaması
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
DSÖ'den 'koronavirüs aşısı' açıklaması
DSÖ'den 'koronavirüs aşısı' açıklaması
Diğer Haberler
Rusya’da apartman bloğunda büyük yangın! 88 daire hasar gördü
Apartman bloğunda büyük yangın! 88 daire hasar gördü
Koronavirüsten son 24 saatte Hindistan'da 1114, Brezilya'da 814, Meksika'da 421 kişi öldü
Korkutan tablo! Üst üste rekor vaka artışı gerçekleşti
Pompeo Güney Kıbrıs'ta! Rum Kesimi'ni savunup Türkiye'ye yüklendi: Derin endişe duyuyoruz
Pompeo Güney Kıbrıs'ta! Rumları savunup Türkiye'ye yüklendi
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Taliban liderleri ile görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Taliban liderleri ile görüştü
Fransa'da son 24 saatte 10 bin 561 Kovid-19 vakası tespit edildi
Fransa'da son 24 saatte 10 bin 561 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'yi sebep gösterip Fransa ile anlaştılar! Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.