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ABD’de Üç Eyalette Kısıtlamalar Sona Eriyor

03.05.2021 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York Valisi Andrew Cuomo, üç ayrı eyalette salgın nedeniyle işletmelere getirilen kapasite kısıtlamasının 19 Mayıs tarihinden itibaren tamamen sona ereceğini açıkladı. Bu üç eyalet, New York ile New York'a komşu Connecticut ve New Jersey olarak sıralanıyor

ABD’de Üç Eyalette Kısıtlamalar Sona Eriyor

New York Valisi Andrew Cuomo, üç ayrı eyalette salgın nedeniyle işletmelere getirilen kapasite kısıtlamasının 19 Mayıs tarihinden itibaren tamamen sona ereceğini açıkladı.

Vali Cuomo, New York ile New York'a komşu eyaletler Connecticut ve New Jersey'de 19 Mayıs tarihinden itibaren perakende mağazaları, ofisler, restoranlar, sinema salonları, Broadway sahneleri, müzeler, açık ve kapalı eğlence merkezleri ve spor salonları dahil olmak üzere birçok işletmenin kapasite sınırı olmadan çalışabileceğini belirtti.

Vali Cuomo, ellerindeki verilere göre üç eyalette Corona virüsü testleri pozitif çıkanların sayısının aşamalı olarak azaldığını belirterek, “Artık üç eyalette de tamamen açılma vakti geldi. Ayrıca şimdiye kadar salgın konusunda aldığımız kararlara uyan New Yorklular mükemmel bir iş başardı” diye konuştu.

“New York metrosu aylar sonra yeniden 24 saat çalışmaya başlayacak”

Vali Cuomo, yaklaşık 14 aydır tam kapasiteyle çalışmayan New York metrosunun da 17 Mayıs'tan itibaren yeniden 24 saat çalışmaya başlayacağını kaydetti.

New York’ta Corona virüsü testi pozitif çıkan kişilerin sayısal oranının geçen aya göre yüzde 50, hastanede yatan kişi sayısının da yüzde 37 oranında azaldığını kaydeden Cuomo, işletmelerdeki kapasite kısıtlamasını kaldırma kararının ellerindeki bilimsel verilerin ışığında alındığını belirtti.

“Broadway sahnelerini istediği zaman açmakta serbest”

Vali Cuomo, Broadway’in sahnelerini 19 Mayıs tarihinde tam kapasiteyle yeniden açmasında herhangi bir sakınca bulunmadığını da belirtti.

Kısıtlamaların tamamen kaldırılacağı açıklanan üç eyaletten New York’ta, şimdiye kadar 2 milyon 102 bin 272 vaka saptandı, 52 bin 616 kişi yaşamını yitirdi.

New Jersey eyaletinde de şimdiye kadar 1 milyon 10 vaka saptandı, 25 bin 600 kişi yaşamını yitirdi. Connecticut eyaletinde de şimdiye kadar 339 bin 233 vaka tespit edildi, 8 bin 97 kişi yaşamını yitirdi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da geçen hafta, kentin 1 Temmuz'dan itibaren tamamen açılacağını açıklamıştı. Vali Cuomo, belediye başkanının açıklamasıyla ilgili kararın bilimsel verilerin değerlendirilmesiyle alınabileceğini kaydetmişti.

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