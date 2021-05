ABD’de Üç Eyalette Kısıtlamalar Sona Eriyor

New York Valisi Andrew Cuomo, üç ayrı eyalette salgın nedeniyle işletmelere getirilen kapasite kısıtlamasının 19 Mayıs tarihinden itibaren tamamen sona ereceğini açıkladı.

Vali Cuomo, New York ile New York'a komşu eyaletler Connecticut ve New Jersey'de 19 Mayıs tarihinden itibaren perakende mağazaları, ofisler, restoranlar, sinema salonları, Broadway sahneleri, müzeler, açık ve kapalı eğlence merkezleri ve spor salonları dahil olmak üzere birçok işletmenin kapasite sınırı olmadan çalışabileceğini belirtti.

Vali Cuomo, ellerindeki verilere göre üç eyalette Corona virüsü testleri pozitif çıkanların sayısının aşamalı olarak azaldığını belirterek, “Artık üç eyalette de tamamen açılma vakti geldi. Ayrıca şimdiye kadar salgın konusunda aldığımız kararlara uyan New Yorklular mükemmel bir iş başardı” diye konuştu.

“New York metrosu aylar sonra yeniden 24 saat çalışmaya başlayacak”

Vali Cuomo, yaklaşık 14 aydır tam kapasiteyle çalışmayan New York metrosunun da 17 Mayıs'tan itibaren yeniden 24 saat çalışmaya başlayacağını kaydetti.