ABD'de Üç Eyaletten 'Seyahat Etmeyin' Çağrısı

ABD’de resmi olmayan sonuçlara göre başkan ilan edilen Joe Biden’ın Corona virüsü konusundaki baş danışmanı, giderek boyutu genişleyen salgının önünü kesmek için ülke genelinde toplu bir karantina uygulaması planlamadıklarını söyledi. Bu arada ülkenin batı kıyısındaki üç eyalet, zorunlu olmayan seyahatlere son verilmesi için ortak çağrıda bulundu. Üç eyalet bu çağrıyı, ABD’de Corona virüsü vakalarının günlük artış hızının rekor seviyelere vardığı bir zamanda yaptı. Reuters’ın derlediği verilere göre, Cuma günü ülke genelinde yeni vaka sayısı 177 binin üzerinde artarken, arka arkaya dördüncü günde de rekor kırıldı. California, Oregon ve Washington eyaletleri, halktan eyalet dışına çıkmamalarını istedi. Üç eyaletin yetkilileri, sağlık uzmanlarının, yaklaşan tatil mevsiminde zaten alarm verici boyutlarda olan Corona enfeksiyonları ve hastanelere kaldırılma vakalarının daha da hızlanabileceği yönündeki kaygılarına işaret etti. Oregon valisi Kate Brown, 6’dan fazla kişiden oluşan sosyal etkinliklere kısıtlama getirdi. Brown, kısıtlamanın derhal yürürlüğe girdiğini açıkladı.

New Mexico eyaletinin sağlık bakanı vekili Billy Jiminez de benzer bir adım atarak, aynı aileden olmayan 5’ten fazla kişiden oluşan sosyal toplanmalara getirilen üç haftalık yasağı Kasım ayı sonuna kadar uzattı, Jiminez ayrıca halktan, en acil durumlar dışında evlerinden çıkmamalarını istedi. Kamuya açık mekanlarda maske kullanımının da zorunlu olduğu eyalette, marketler, sağlık tesisleri, bankalar, kreşler gibi “temel işyerleri” olarak tanımlananlar hariç birçok işletme için de kapanma zorunluluğu getirildi. Salgının önlenemez yükselişi, ülkedeki çok sayıda eyalet ve yerel yönetimi yaz aylarında gevşettikleri Corona virüsü salgını tedbirleri ve kısıtlamalarını tekrar yürürlüğe sokmaya itti. New York Valisi Andrew Cuomo da, ülkenin kuzeydoğusundaki 6 eyaletin bu haftasonu salgınla mücadelede atılacak adımları koordine etmek üzere acil toplantı düzenleyeceğini bildirdi. Biden’ın baş danışmanı: “Toplu bir kapanma olmayacak” Bu arada Joe Biden’ın Corona virüsü salgınıyla ilgili oluşturduğu danışma ekibinin başkanlığını yapan Dr. Vivek Murthy, Biden’ın 20 Ocak’taki yemin töreniyle resmen göreve başlamasından sonra bütün ülkenin kapanması gibi bir durumun olmayacağını belirtti.