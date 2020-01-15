ABD'de Uçağın Yerleşim Yerine Yakıt Boşaltması Sonucu 60 Kişi Yaralandı

Amerika’nın Los Angeles kentindeki uluslararası havalimanına acil iniş yapan Delta Havayolları’na ait bir uçağın yakıt deposunu boşaltması sonucu, ilkokul öğrencilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 60 kişi yaralandı.

Los Angeles İtfaiyesi’nden yapılan açıklamada yaralananların büyük bölümünün Park Avenue İlkokulu öğrencileri olduğu, hastanede tedavi gerektirecek ölçekte zarar görmedikleri kaydedildi. Hastaneye götürülenlerin yanık ve solunum şikayetleriyle tedavi edildiği bildirildi.

Çin’in Şangay kentine gitmek üzere Los Angeles Uluslararası Havalimanı’ndan havalanan 89 sefer sayılı uçağın, kalkıştan kısa süre sonra motorunda çıkan bir sorun nedeniyle acilen aynı havaalanına dönmesi gerektiği açıklandı. Bu sırada uçağın güvenli inişi için gerekli ağırlığa ulaşması, prosedür gereği yakıt boşalmasıyla sağlanması gerektiğinden, en az 6 okulun da bulunduğu yerleşim bölgesine adeta havadan uçak yakıtı yağdı.

Uçağın yakıt boşalttığı sırada okul bahçesinde teneffüsteki öğrencilerin olması, kazadan etkilenenlerin sayısını arttırdı. Görgü tanıkları, havadan yağmur gibi yağan yakıtın önce gökkuşağı görüntüsü yarattığını, ardından yayılan güçlü yakıt kokusu ve gözlerinin yanması sonucu durumu anladıklarını anlattı.

Amerika Federal Havacılık Dairesi, konuyla ilgili soruşturma yapıldığını, koşulların incelendiğini, uçağın yakıtını kurallara uygun bir biçimde boşaltmamış olabileceğini açıkladı.

