ABD'de Uçak Yolcuları Sayısında Rekor Düşüş

2020 yılı Aralık ayında hava yolculuğu yapanların sayısının yüzde 62 oranında azaldığını, bunun Kasım ayında kaydedilenden biraz daha fazla olduğunu bildiren Ulaştırma Bakanlığı, 2020 yılının tamamında Amerika'da iç hatlarda seyahat eden yolcu sayısının yüzde 58,7 azaldığını duyurdu. Çok sayıda ülkenin sıkı seyahat kısıtlamaları getirmesi nedeniyle dış hatlardaysa yolcu sayısı yüzde 70,4 oranında geriledi. Amerikan havayolu firmaları, uçak seyahatlerine olan talebin Şubat ayı başı itibarıyla yüzde 60 daha az olduğunu ifade ediyor.

Bakanlık, 2020 yılında toplam 368 milyon yolcunun havayoluyla seyahat ettiğini, bu sayının 2019'da 922 milyon 600 bin olduğunu kaydediyor. 2020'den önce uçak yolculuğu yapanların sayısının en düşük kaydedildiği yıl, 351 milyon 600 bin yolcuyla 1984'tü.

ABD Ulaştırma Bakanlığı, ABD'de uçakla seyahat eden yolcu sayısının 2020'de yüzde 60,1 oranında azalarak 1984 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini açıkladı. Bu gerilemenin nedeni, Corona virüsü pandemisinin hava yolculuğuna olan talebe ağır darbe indirmesi.

Aralarında American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines ve Southwest Airlines'ın da bulunduğu Amerikan havayolu firmalarını temsil eden ticari örgüt Airlines for America, Amerika'daki en büyük 9 havayolu firmasının 2020 yılında vergi öncesi 46 milyar dolar gelir kaybettiğini bildirdi. Airlines for America'ya göre yolcu hacminin 2023 ya da 2024 yıllarından önce Corona pandemisi öncesine dönme olasılığı oldukça düşük.

Amerikan vatandaşlarının Avrupa'nın büyük çoğunluğuna ve başka birçok ülkeye seyahat etmesi halen yasak. İş seyahatleri de geçmişe kıyasla son derece düşük. Amerikan havayolu firmalarının düzenlediği uçuşların sayısıysa pandemi öncesine kıyasla yüzde 45 daha az.

Kongre'de görüşülen 1,9 trilyon dolarlık Corona yardım paketi kapsamındaki 14 milyar dolarlık maaş yardımı programı, Amerikan havayolu firmalarının 30 Eylül'e kadar binlerce çalışanına istihdam sağlamaya devam etmesini amaçlıyor.

ABD Kongresi, daha önceyse Amerikan havayolu firmalarına 40 milyar dolarlık maaş yardımı yapılmasını ve 25 milyar dolar tutarında düşük faizli kredi sağlanmasını onaylamıştı.

