ABD'de Uçakta Maske Takmayanları Havayolları Kara Listeye Alacak

Amerika’da birçok havayolu şirketi uçuşlarda uyarılara rağmen maske takmayan kişilerin “kara liste”ye alınacağını açıkladı.

Aralarında Alaska Havayolları, American Airlines, Delta, Hawaiian, Jet Blue, Soutwest ve United Havayolları’nın da bulunduğu şirketler, yolcuların net bir biçimde maske kullanmaları gerektiği konusunda bilgilendirileceklerini buna uymayan kişilerinse yeniden uçmalarına engel olacak bir listeye isimlerinin kaydedileceğini açıkladı.

Havayolu şirketleri uçuşlar esnasında sadece yeme içme sırasında maskelerin çıkarılmasına müsamaha gösterileceğini ifade ediyorlar.

American Airlines söz konusu uygulamanın Salı gününden itibaren yürürlüğe gireceğini açıklarken bir diğer büyük havayolu şirketi United da bu uygulamaya Perşembe günü başlanacağını duyurdu.

Alınan kara liste uygulaması kararının Corona virüsü salgını geçene kadar devam etmesinin planlandığı belirtiliyor.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımla karar destek veren Senatör Ed Markey, uygulamanın yerinde olduğunu ancak yine de federal anlamda da hükümet tarafından önlemler ve kararlar alınmasını gerektiğini vurguladı.