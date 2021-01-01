ABD’de Üçüncü Mutasyon Vakası Florida’da

Corona virüsünün daha hızlı bulaşan türünün Amerika’nın Colorado ve California eyaletlerinin ardından Florida’da görüldüğü bildirildi. Dünyada ilk kez İngiltere’de görülen virüsün mutasyona uğramış bu türü Amerika’da bilinen üçüncü vaka olarak kayıtlara geçti.

Florida eyaleti sağlık bakanlığı yetkililerinin paylaştığı bilgilere göre virüsün daha hızlı bulaştığı düşünülen türünün görüldüğü vaka da tıpkı Colorado’da olduğu gibi 20’li yaşlarında erkek ve seyahat etmemiş biri.

California Valisi Gavin Newson Çarşamba günü yaptığı açıklamada virüsün mutasyona uğrayan ve daha önce İngiltere’de görülen daha bulaşıcı olduğu bilinen B.1.1.7 adlı türünün California’da ilk kez görüldüğünü açıklamıştı.

Amerika’da görülen üçüncü mutasyon vakasının tamamının seyahat etmemiş kişilerde görülmesinin kişiden kişiye bulaştığını ortaya koyuyor. Sağlık yetkilileri virüsün mutasyon ile daha kolay bulaştığını doğrularken, onaylanan aşıların bu türe karşı da etkili olacağını belirtiyor.

Amerika’da Corona tedavisi gören 125 binden fazla kişi yeni yıla hastanede girdi. Georgia eyaleti valisi Brian Kemp, hastanelerin Corona dışındaki hastaların ihtiyaçlarına yanıt verebilmesi için bir kongre merkezinin geçici hastaneye dönüştürüldüğünü açıkladı.

Arizona’da ise sağlık yetkilileri bu hafta hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranının yüzde 90 olduğunu bildirdi.

