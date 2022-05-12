ABD’de ÜFE ve İşsizlik Başvuruları Beklentileri Aştı

ABD’de işsizlik başvuruları beklentileri aştı. Geçen hafta ABD genelinde işsizlik maaşı başvurusunda bulunan kişi sayısı 203 bin kişi olarak açıklandı.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik başvurusu verilerini açıkladı. 7 Mayıs haftasında işsizlik ödeneği başvurusunda bulunan kişi sayısı bir önceki döneme göre bin kişi artarak 203 bine yükseldi.

Beklentiler başvuru sayısının 200 binin altında kalacağı şeklindeydi. Reuters ve Bloomberg gibi kurumların ekonomistlerle yaptığı anketlerde beklenti, başvuru sayısının 193 bin ila 195 bin olacağı şeklindeydi. Son başvurularla birlikte işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı Şubat ayından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Buna karşın toplam işsizlik maaşı başvurusu sayısı 44 bin kişi azalarak 1 milyon 343 bine indi. Uzmanlar işsizlik maaşı başvurularına karşın ülke genelinde 11,5 milyon civarında açık iş pozisyonu bulunduğunu hatırlatıyorlar. Bunun da rekor bir düzey olduğu belirtiliyor.

Üretici enflasyonu beklentilerin üzerinde geldi

ABD ekonomisinde beklentileri aşan bir başka veri de üretici enflasyonu verisi oldu. Nisan ayında Üretici Fiyat Endeksi ÜFE, yüzde 0,5 oranında arttı. Son artışla birlikte yıllık ÜFE oranı yüzde 11’e yükseldi. ÜFE Mart ayında da yüzde 11,5 olarak gerçekleşmişti.

Nisan ayında gıda ve enerjiden arındırılmış fiyat artışı yüzde 0,6 oranında olurken, Mart ayında bu artış yüzde 0,9’du.

Ekonomistler, üretici fiyatlarında da kalıcı bir seyir izleyen fiyatların tüketici fiyatlarına yansımaya devam edeceğine ve bunun da enflasyonu yüksek seviyede tutmaya devam edeceğine dikkat çekiyorlar.

Son gelen rakamlar sonrası yıllık yüzde 2 enflasyon hedefinden iyice uzaklaşıldığına dikkat çekilirken, ABD Merkez Bankası’nın (FED) beklendiği üzere faiz artışlarına devam edeceğine işaret ediliyor.

