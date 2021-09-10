ABD’de ÜFE’de 11 Yılın En Yüksek Artışı

ABD’de üretici fiyatları endeksi (ÜFE) geçen yılın Ağustos ayından bu yana yüzde 8,3 arttı. Bu oran, 12 aylık istatistiğin tutulmaya başlandığı 2010 yılından bu yana ABD’de bir yıl içindeki en yüksek artış.

Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre ÜFE, Haziran ve Temmuz aylarında yüzde 1 artışın ardından geçen ay da yüzde 0,7 oranında artış gösterdi.

ABD ekonomisinin geçen yıl Corona virüsü salgını nedeniyle kısa süreli ama şiddetli geçen resesyondan toparlanma sürecinde olduğu bir dönemde enflasyondaki hareketlilik devam ediyor. Tedarik zincirinde yaşanan darboğazlar ve çalışan eksikliği üretim maliyetlerinin ve fiyatların yükselmesine neden oldu.

Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, fiyat artışlarının geçici olduğu belirtiyor ve bankanın halen sıfıra yakın olan gösterge faiz oranını erken arttırmasının, ekonomik toparlanmaya sekte vurma ihtimali içerdiği uyarılarını sürdürüyor.

Gıda ve enerji fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek

ÜFE ise aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 6,7 arttı. Gıda fiyatları Temmuz ayında düşmesinin ardından geçen ay yüzde 2,9 oranında yükseldi.

Son bir yıl içindeyse toptan gıda fiyatları yüzde 12,7 arttı. Sığır etinde yüzde 59,2, katı yağ ve yemeklik yağda yüzde 43,5’e varan artışlar yaşandı. Enerji fiyatları da Temmuz’dan bu yana yüzde 0,4 artarken, son bir yıl içindeki artışsa yüzde 32,3 oldu.

Delta varyantının etkisiyle Corona virüsü vakalarının tekrar artmaya başlaması, ekonomiye tam da hızlıca toparlanma sürecine girmişken darbe vurdu. Pandemide yaşanan yeni dalga, Amerikalılar’ı mağazalarda alışveriş yapma ya da restoranlara gitme gibi faaliyetlerden caydırdı.

Ağustos ayında perakende satışlar düşerken, geçen ay istihdam sadece 235 bin arttı. Bu rakam, 1 milyonun üzerinde artışın yaşandığı Haziran ve Temmuz aylarına göre çok ciddi bir düşüş oldu.

Çalışma Bakanlığı Ağustos ayı tüketici fiyatları raporunu da Salı günü açıklayacak.

